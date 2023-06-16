Фото, Видео ⟩ Над Ригой пролетели стратегические бомбардировщики ВВС США

Галерея: Стратегические бомбардировщики ВВС США над Ригой

Стратегические бомбардировщики ВВС США регулярно направляют свои самолеты и личный состав в страны НАТО, способствуя тем самым сотрудничеству с ВВС союзников, оперативной совместимости и повышая боеготовность.

Noslēdzot veiksmīgu apmācības posmu Latvijā, šodien virs Rīgas notika ASV Gaisa spēku stratēģisko bumbvedēju zemais pārlidojums. pic.twitter.com/D6p8RtaojS — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 17, 2023

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

Уровень шума в районе полета будет повышен на короткое время.