В столице Судана продолжаются бои, погибли дети

Информации о том, была ли атака осуществлена ​​самолетом или дроном, пока нет.

Министерство здравоохранения Судана сообщило, что в субботу, 17 июня, авиаудар был нанесен по району Хартума, где находятся объекты, контролируемые армией. В результате удара было разрушено 25 домов.

Бои между суданскими вооруженными силами и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования", начавшиеся 15 апреля, продолжаются уже несколько недель.

"Силы быстрого реагирования" заявили в субботу, 17 июня, что авиаудары наносил армейский истребитель "МиГ", который группа якобы сбила, но в суданской армии ситуацию не комментировали.

Бои идут не только в Хартуме, но и в Дарфуре на западе страны.

В среду губернатор Западного Дарфура был похищен и убит. В этом обвинили "Силы быстрого реагирования" и связанные с ними арабские группировки. Организация отрицает свою причастность к убийству политика.

Конфликт вынудил 2,2 миллиона человек покинуть свои дома, и около 530 000 из них бежали в соседние страны. Также в ходе вооруженного конфликта в Судане за два месяца погибло более 2000 человек, сообщают международные организации.