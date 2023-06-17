Фото ⟩ Король Карл III принял первый парад по случаю своего дня рождения

На помпезном и пышном военном параде Карл III проехал верхом на лошади, за ним следовали наследник престола Уильям, принц Уэльский, Эдуард, герцог Эдинбургский, и принцесса Анна.

Галерея: Параде в Лондоне по случаю дня рождения монарха

Королева Камилла и Кэтрин, принцесса Уэльская, со своими детьми последовали за парадом в карете, запряженной лошадьми.

В параде принимали участие 1400 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей, а также около 70 самолетов и вертолетов.

За пролетом авиации члены королевской семьи наблюдали уже с балкона Букингемского дворца.

В соответствии с традицией, день рождения британского монарха отмечается дважды - в саму дату, когда его празднует королевская семья, и в субботу в июне, когда в Лондоне проходит зрелищный военный парад.

Традиция отмечать день рождения короля дважды имеет давнюю историю - она зародилась в 1748 году, во времена правления Георга II, потому что король, родившийся в конце октября, хотел праздновать летом.

74-летний король Карл III родился 14 ноября. 6 мая этого года он был официально коронован в Вестминстерском аббатстве после того, как стал королем 8 сентября прошлого года после смерти своей матери, Елизаветы II.

Елизавета II правила страной 70 лет, но в последний раз она принимала участие в официальном параде в 1986 году.