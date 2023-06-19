Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня: спасибо солнцестоянию и проделки ретро-Сатурна

Астрологи видят эту неделю крайне благоприятной, и во многом стоит сказать спасибо летнему солнцестоянию 21 июня. В этот день и в целом на этой будет гораздо проще стать лучшей версией себя.
Действуйте и будьте уверены в том, что у вас будет много сил, энтузиазма и мотивации, а ночные светила в этом помогут. Важно лишь правильно расставить приоритеты, а также не забывать об осторожности, ведь сейчас самый разгар ретро-движения Сатурна, предупреждают эксперты DailyHoro.
Овен
Овнам в период с 19 по 25 июня ни в коем случае нельзя забывать про так называемую информационную гигиену. Эти люди будут крайне продуктивными на этой неделе, а это значит, что нужно действовать смело. Если принимать всю входящую информацию, то можно перегореть или расстроиться. По этой причине лучше поменьше листать ленту новостей в социальных сетях и общаться с токсичными людьми, у которых вечно все плохо. Также из-за ретро-Сатурна любое неосторожное замечание может вызвать крайне болезненную реакцию. В связи с этим нужно перестать быть требовательными к близким и друзьям.
Телец
Тельцам стоит помнить о том, что свои планы надо держать в секрете - только так они смогут воплотить в реальность свои мечты максимально быстро и успешно. Начинается хорошее время для попыток сменить традиции, обстановку вокруг, а также стать лучшей версией себя. Тельцам будет улыбаться удача, и ретроградный Сатурн им в этом не помешает, хотя определенно постарается это сделать. Обойти стороной порожденные им проблемы Тельцам поможет банальный оптимизм. Этих людей не сломить. Они на коне и готовы к победам.
Близнецы
Близнецы сейчас очень сильны и удачливы, и все благодаря Меркурию в их знаке. Жизнь этих людей будет стремительно меняться, если, конечно, они сами этого захотят. Крайне важно перестать общаться с людьми, которые слишком язвительны. Астрологи отмечают, что, несмотря на практически идеальное положение планет и звезд, всегда есть риск упустить что-то важное. На этой неделе Близнецам нужно повысить свое внимание и не распылять зря жизненную энергию.
Рак
Удачи у Раков будет так много, что людей, которые захотят им насолить, может прибавиться. Успехи представителей данного знака могут начать раздражать их недоброжелателей, так что пришла пора смотреть в оба и переходить к защите. Провоцировать конфликты не стоит, так как они будут забирать массу энергии и сил, которые можно пустить на какие-то более полезные дела и задачи. Многие Раки будут чувствовать себя словно разведчики в тылу врага. Если это так, значит нужно менять окружение, работу.
Лев
Львам на этой неделе могут сниться плохие сны, что станет результатом негативного воздействия ретроградного Сатурна. Если они снятся Львам уже давно, значит Сатурн не виноват. Астрологи отмечают, что люди, которых Львы принимают за друзей и товарищей, могут показать себя с негативной стороны. Всему виной зависть, ведь Львы на этой неделе будут на коне. Их жизнь улучшится в разы, но не стоит об этом кричать на каждом углу, зарабатывая ненависть в свой адрес. Счастье любит тишину - Львам надо повторять это как мантру.
Дева
Девам совершенно точно с 19 по 25 июня не стоит тащить разный хлам в свою душу. Речь идет в первую очередь об обидах и зависти. Эти чувства могут отпугнуть позитивную и очень созидательную энергетику Меркурия. Чтобы получить подарок от судьбы, Девам нужно работать и действовать. Они часто смотрят на проблемы и мучения людей, думая: "Такого со мной точно не случится". Однако на этой неделе судьба даст намеки на то, что подобное может произойти в любой момент. Девы откроют глаза и станут мудрее.
Весы
Весам может показаться, что удача и успех от них отвернулись, но это не так. Просто на этой неделе придется быть чуточку внимательнее, чтобы разглядеть в бесконечном потоке событий правильных людей и удачные моменты для атаки. В отношениях с неприятными людьми Весам лучше сменить гнев на милость. Умение прощать сделает их более приятными в глазах окружающих. Этот период очень хорошо подходит для отпуска, путешествий и смены обстановки. Настало время изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Скорпион
Скорпионам нужно срочно перестать думать о плохом, иначе это пробьет огромную брешь в их биополе. Планеты и звезды сейчас в довольно хорошем положении, поэтому нужно поддержать их позитивом. Особенно важно это сделать из-за ретро-Сатурна, который не упустит возможности насолить тем, кто вечно унывает. Астрологи считают, что Скорпионы без труда смогут найти применение своим способностям, заслужить похвалу, повышение зарплаты, поймать вдохновение. Нужно не бояться показывать людям все свои таланты. Скромность лучше оставить для неблагоприятных периодов, которые рано или поздно настанут.
Стрелец
Даже незначительные на первый взгляд мелочи этого периода могут стать причиной лавины изменений во всех сферах жизни сейчас и в обозримом будущем. Стрельцы, как известно, - прирожденные исследователи. Можно ходить в походы, отправляться в другие города и страны на любом виде транспорта. В общении с людьми важно помнить, что от любви до ненависти всего один шаг. На этой неделе лучше правильно подбирать слова и не торопиться с выводами о людях.
Козерог
На Козерогов, вероятно, свалится много новых задач. Этим людям придется намного больше и чаще работать, что их не пугает. Это хорошо, ведь за свои труды они получат достойное вознаграждение. Также астрологи отмечают, что на этой неделе Козероги могут начать уставать от бесконечных дел и забот. Им стоит как можно реже находиться во враждебной среде - среди людей, которые их раздражают или как-то провоцируют на негативные мысли.
Водолей
Водолеям астрологи настоятельно советуют не выбирать самый простой и короткий путь к счастью и успеху в делах и любви. Важно выбирать тот путь, который синхронизирован со здравым смыслом и моралью. Не нужно переходить никому дорогу, лучше надеяться на свои силы и таланты. Важно отметить, что это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций. Если не получится самим решить проблему, можно будет обратиться за поддержкой к близким и друзьям - ничего зазорного в этом нет.
Рыбы
Рыбам астрологи настоятельно рекомендуют не переживать по мелочам в период с 19 по 25 июня. В делах, связанных с работой и бизнесом, не стоит идти ва-банк. То же самое касается и любви. Лучше иметь место для маневра и в целом вести себя осторожно, сдержанно. Главный лейтмотив недели - дружба и любовь. Рыбы, которые одиноки и озлоблены, могут не добиться тех высот, которые заметны на горизонте у тех, кто дружелюбен и добр к окружающим.
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