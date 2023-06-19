Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня: спасибо солнцестоянию и проделки ретро-Сатурна

Стрелец

Даже незначительные на первый взгляд мелочи этого периода могут стать причиной лавины изменений во всех сферах жизни сейчас и в обозримом будущем. Стрельцы, как известно, - прирожденные исследователи. Можно ходить в походы, отправляться в другие города и страны на любом виде транспорта. В общении с людьми важно помнить, что от любви до ненависти всего один шаг. На этой неделе лучше правильно подбирать слова и не торопиться с выводами о людях.

Козерог

На Козерогов, вероятно, свалится много новых задач. Этим людям придется намного больше и чаще работать, что их не пугает. Это хорошо, ведь за свои труды они получат достойное вознаграждение. Также астрологи отмечают, что на этой неделе Козероги могут начать уставать от бесконечных дел и забот. Им стоит как можно реже находиться во враждебной среде - среди людей, которые их раздражают или как-то провоцируют на негативные мысли.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно советуют не выбирать самый простой и короткий путь к счастью и успеху в делах и любви. Важно выбирать тот путь, который синхронизирован со здравым смыслом и моралью. Не нужно переходить никому дорогу, лучше надеяться на свои силы и таланты. Важно отметить, что это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций. Если не получится самим решить проблему, можно будет обратиться за поддержкой к близким и друзьям - ничего зазорного в этом нет.

Рыбы

Рыбам астрологи настоятельно рекомендуют не переживать по мелочам в период с 19 по 25 июня. В делах, связанных с работой и бизнесом, не стоит идти ва-банк. То же самое касается и любви. Лучше иметь место для маневра и в целом вести себя осторожно, сдержанно. Главный лейтмотив недели - дружба и любовь. Рыбы, которые одиноки и озлоблены, могут не добиться тех высот, которые заметны на горизонте у тех, кто дружелюбен и добр к окружающим.