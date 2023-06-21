Видео ⟩ Под Москвой сбили беспилотники, два из них летели к воинской части

По сведениям этих каналов, жители деревни Лукино в Новой Москве услышали громкий взрыв около 5:00 утра.

Еще два неизвестных дрона упали рядом с воинской частью под Наро-Фоминском - в поселке Калинец (район дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии).

Источники в силовых структурах сообщают российским пропагандистским каналам, что в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотника.

Footage of an unknown drone in the village of Kalininets on the outskirts of Moscow. According to the governor of the region, two of these drones were shot down. pic.twitter.com/ryMJlMp9D0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2023

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение двух беспилотников.

"По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена", - написал губернатор Воробьев.

Министерство обороны России прокомментировало падение беспилотников в Подмосковье

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", - сказано в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны РФ, все беспилотники "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потерпели крушение". Пострадавших и разрушений нет.