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Видео ⟩ Под Москвой сбили беспилотники, два из них летели к воинской части

Дополнено в 9:40
rus.tvnet.lv
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Дым от упавшего дрона
Дым от упавшего дрона Фото: Reuters/ScanPix

Несколько новостных Telegram-каналов сообщают, что под Москвой утром, 21 июня, упали три беспилотника, два из них летели к воинской части, пишет Русская служба BBC.

По сведениям этих каналов, жители деревни Лукино в Новой Москве услышали громкий взрыв около 5:00 утра.

Еще два неизвестных дрона упали рядом с воинской частью под Наро-Фоминском - в поселке Калинец (район дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии).

Источники в силовых структурах сообщают российским пропагандистским каналам, что в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение двух беспилотников.

"По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена", - написал губернатор Воробьев.

Министерство обороны России прокомментировало падение беспилотников в Подмосковье

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", - сказано в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны РФ, все беспилотники "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потерпели крушение". Пострадавших и разрушений нет.

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