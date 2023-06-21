Результаты экзаменов могут быть доступны завтра утром - технические проблемы выявлены

Для устранения проблемы задействованы четыре технические службы и поставщики услуг.

В МОН указали, что в настоящее время образовательные учреждения имеют доступ к части сертификатов учащихся по сдаче централизованных экзаменов, постепенно будет восстановлена и передача остальных данных и информации между учреждениями.

Как сообщила вечером консультант МОН по коммуникации Анце Яка, техническим службам удалось устранить первоначальные помехи, однако передача данных школам продолжается. Данные экзамена по математике уже отправлены, остальные будут переданы постепенно.

Скорее всего, результаты будут доступны завтра утром, допустила Яка.

Несколько пользователей соцсетей и родители выразили недовольство тем, что результаты экзаменов не были оглашены до выпускных 9-х классов, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА. Это означает, что школьники отправились отмечать выпускной, даже не зная, имеют ли они основное образование. По словам родителей, некоторые школьники получили информацию о том, что они не набрали необходимую сумму процентов для получения сертификата, но при проверке информации оказалось, что она была ошибочна.

В этом году впервые выпускники 9-х классов получат оценки по всем государственным экзаменам в процентах.

Если на каком-либо экзамене учащийся не наберет хотя бы 10%, то в этом учебном году ему будет выдан табель, а повторно сдавать выпускные экзамены он будет в конце следующего учебного года.