В Юрмале состоится публичная дискуссия с писателем Григорием Остером

Куда ведут марши карапузов в камуфляже и методички по патриотическому воспитанию школьников? "40 лет я пишу для детей "Вредные советы". На каждом издании - предупреждение: эта книга для непослушных детей. Послушным детям читать запрещается. Непослушные дети - это не самое страшное, - рассказывает Григорий Остер , который сегодня живет в Риге. – Послушные - гораздо страшней. Из них получаются послушные взрослые. А когда в стране растут миллионы послушных детей, они превращаются в зловещие армии покорных орков". Григорий Остер предлагает поговорить о детях - как с ними разговаривать и чему учить теперь.

"Мне интересно услышать, как популярный детский писатель будет профессионально разбирать историю промывки неокрепших мозгов, - формулирует направление будущей беседы Андрей Васильев. - Ведь сам Остер родился в 1947 году, когда советская власть активно вмешивалась в воспитание. Вообще, непонятно, как ему удалось сохранять прогрессивный взгляд и при этом издаваться. В 2002 году Остер разработал содержание для сайта "Президент России гражданам школьного возраста», там про президента написаны такие вещи, за которые сегодня можно получить уголовную статью. И всё это до сих пор висит на сайте kremlin.ru. Так что нам предстоит абсолютно научное, даже политическое обсуждение — без всякого подмигивания".