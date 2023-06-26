В Юрмале состоится публичная дискуссия с писателем Григорием Остером

30 июня в 19.00 в рамках проекта "Философия на воде" состоится встреча с популярным детским писателем, сценаристом, автором "Вредных советов" и сценаристом любимых мультфильмов ("38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и др.) Григорием Остером. В этот раз медиаменеджер, журналист Андрей Васильев обсудит с гостем тему воздействия пропаганды на подрастающее поколение. Событие традиционно состоится на реке Лиелупе, в ресторане Laivas.
Куда ведут марши карапузов в камуфляже и методички по патриотическому воспитанию школьников? "40 лет я пишу для детей "Вредные советы". На каждом издании - предупреждение: эта книга для непослушных детей. Послушным детям читать запрещается. Непослушные дети - это не самое страшное, - рассказывает Григорий Остер, который сегодня живет в Риге. – Послушные - гораздо страшней. Из них получаются послушные взрослые. А когда в стране растут миллионы послушных детей, они превращаются в зловещие армии покорных орков". Григорий Остер предлагает поговорить о детях - как с ними разговаривать и чему учить теперь.
"Мне интересно услышать, как популярный детский писатель будет профессионально разбирать историю промывки неокрепших мозгов, - формулирует направление будущей беседы Андрей Васильев. - Ведь сам Остер родился в 1947 году, когда советская власть активно вмешивалась в воспитание. Вообще, непонятно, как ему удалось сохранять прогрессивный взгляд и при этом издаваться. В 2002 году Остер разработал содержание для сайта "Президент России гражданам школьного возраста», там про президента написаны такие вещи, за которые сегодня можно получить уголовную статью. И всё это до сих пор висит на сайте kremlin.ru. Так что нам предстоит абсолютно научное, даже политическое обсуждение — без всякого подмигивания".
Проект "Философия на воде" - цикл публичных диалогов, участники которого неизменно поднимают ряд острых и актуальных тем, которые тревожат и волнуют в том числе и латвийское общество. Соавторы проекта - продюсер Екатерина Ланская, журналист и медиаменеджер Андрей Васильев и философ, соиздатель журнала Rīgas laiks Арнис Ритупс. В доверительной атмосфере происходят философские беседы с мыслителями, публицистами, учеными, писателями, деятелями культуры. Ранее с аншлагами уже прошли встречи с писателем Дмитрием Глуховским, потомком древнего княжеского рода Михаилом Голицыным, актером Артуром Смольяниновым, музыковедом Михаилом Казиником, юристом Еленой Лукьяновой. Недавно в рижском Музее театра им. Эдуарда Смильгиса состоялось мероприятие, посвященное открытию канала проекта на YouTube.
Григорий Остер - писатель, сценарист, драматург. Родился в Одессе, детство и юность провел в Ялте. Создатель жанра "Вредных советов", сценарист мульфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", созданных по его книгам. Является автором художественного фильма "До первой крови" (1989 год), в котором наглядно описал, как даже игра в войну, которую устраивают детям взрослые, калечит и раскалывает на осколки их души.
Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев — многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин Поэт" и "Господин хороший". Снялся как актер в фильмах "Даун-хаус", "Generation П" и "Взять Тарантину".
Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных, ассоциативный продюсер полнометражной картины "Молоко матери" по одноименному роману латышской писательницы Норы Икстене.
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