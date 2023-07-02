Вайкуле о фестивале: "Меня будет больше, чем обычно"

29 июля Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт. Но она появится и в нескольких дуэтах с другими артистами.

"Мы пропагандируем живой звук, - подчеркнула певица, рассказывая о хедлайнере фестиваля Таните Тикарам - британско-немецкой поп/фолк-певице и авторе песен, известной такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition. - Танита в какой-то определенный момент взорвала своим появлением".

Напомним, 26 июля впервые в Латвии выступит балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф". Кроме этого, в фестивале примут участие такие артисты, как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.

Сергей Николаевич - российский театральный критик, журналист, культуртрегер и медиаменеджер. С 1982 по 1990 год он возглавлял журнал "Советский театр", работал в журналах "Огонек", "Домовой", ELLE, был главным редактором журналов Madame Figaro и Citizen K. С 2009 года - главный редактор журнала "Сноб". Был ведущим программы "Культурный обмен", является автором и составителем одиннадцати литературных сборников, изданных "Редакцией Елены Шубиной". Среди них бестселлеры "Всё о моем отце" (2011), "Красная стрела" (2013), "Всё о моем доме" (2015), "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!" (2018).

На данный момент Сергей Николаевич покинул РФ и находится в эмиграции.