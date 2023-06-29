Связанное с RT агентство работает в ФРГ вопреки санкциям ЕС

При этом среди освещаемых тем превалировали темы, связанные с антиправительственными выступлениями в европейских странах, а также, например, акции против поставок вооружений в Украину. Между тем такие темы, как вручение президенту Украины Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого в Аахене, судя по всему, обходили стороной. Слова "война" и "вторжение" по отношению к происходящему в Украине не употребляются.

По словам собеседника издания Der Tagesspiegel, после начала войны России против Украины многие сотрудники Ruptly в Берлине уволились, но руководство фирмы наняло новых работников.

Почему не соблюдаются санкции?

Как пишет Der Tagesspiegel, ответственные за соблюдение наложенных Евросоюзом ограничений ведомства, несмотря на многократные запросы редакции, так и не дали ответ на вопрос, почему агентству Ruptly разрешается продолжать деятельность в Германии, несмотря на то что его материнская компания "ТВ Новости" находится под санкциями ЕС.

За соблюдением ограничительных мер ЕС в Германии следит созданный в начале 2023 года "Центр обеспечения выполнения санкций", относящийся к Генеральной дирекции таможни. Там журналистам ответили, что не могут давать комментарии "относительно конкретных единичных случаев соблюдения санкций". В то же время МИД ФРГ оставил запрос без ответа.

Запрет на вещание RT DE в Германии