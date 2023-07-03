Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля: негативный Меркурий и самый опасный понедельник

Время течет неумолимо. Вот мы и глазом не успели моргнуть, а на дворе уже второй месяц лета. Астрологи отслеживают положение планет, поэтому смогли дать весьма полезный прогноз на грядущие семь дней, чтобы мы смогли прожить их с максимальной пользой для себя и своей семьи.
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Главная проблема текущего периода - негативная энергия Меркурия в Раке. Эксперты DailyHoro настоятельно рекомендуют не отправляться в дальнюю дорогу, если на то нет никаких важных причин. В целом в этот период лучше быть чуточку осторожнее, но самый опасный день - понедельник: 3 июля ожидается опасное Полнолуние.
Что ждет в предстоящие семь дней представителей каждого знака Зодиака - листайте и смотрите ниже!
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