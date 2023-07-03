Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля: негативный Меркурий и самый опасный понедельник

Время течет неумолимо. Вот мы и глазом не успели моргнуть, а на дворе уже второй месяц лета. Астрологи отслеживают положение планет, поэтому смогли дать весьма полезный прогноз на грядущие семь дней, чтобы мы смогли прожить их с максимальной пользой для себя и своей семьи.