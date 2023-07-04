5 пар знаков Зодиака, которые чаще всего врут друг другу

Лев и Стрелец

Лев часто эгоистичен и жаждет постоянного внимания. Стрелец в чем-то с ним схож. Он тоже любит общение и шумные вечеринки, но не готов делить это время только лишь с партнером. Астрологи говорят, что такой союз обязательно будет полным страсти, но могут возникнуть проблемы и измены, ведь Стрелец не всегда сможет дать Льву то отношение, которое он хочет.

Близнецы и Весы

Казалось бы, что у этих знаков одной стихии много общего. Весам часто нравится то, с какой легкостью Близнецы принимают решения. Астрологи советуют таким парам быть осторожными, ведь Близнецам чужда глубокая привязанность, а вот Весам наоборот. Весы в какой-то момент могут просто не выдержать легкомысленности партнера, который, например, может преподнести измену как совершенно обычное дело.

Овен и Телец