Женщина, потерявшая работу из-за своих взглядов на биологический пол, получит компенсацию в размере 100 тысяч фунтов

Разделилось и мнение судей. Суд первой инстанции, куда Форстейтер обратилась еще в 2019 году, отказал ей в удовлетворении жалобы. Судья заявил, что взгляды истицы «не заслуживают уважения в демократическом обществе».

Однако женщина подала апелляцию, и два года спустя получила поддержку другого судьи Высокого суда, заявившего, что право Форстейтер на частное мнение по этому поводу защищено принятым парламентом еще в 2010 году Законом о равноправии.

Дело было отправлено на повторное рассмотрение, и в июле прошлого года апелляционный суд постановил, что женщина подверглась «прямой дискриминации» за свои взгляды.

Комментируя это решение, благотворительная организация Stonewall, защищающая права ЛГБТ-сообщества, заявила, что, к сожалению, оно «никак не влияет на реальное положение дел с защитой прав трансгендерных людей на рабочем месте».

«Ни у кого нет права преследовать трансгендерных людей или подвергать их дискриминации лишь на том основании, что не согласен с их существованием или их участием в общественной жизни», — заявили активисты Stonewall.