Фото, Видео ⟩ В Межапарке открыт памятник композитору Мартиньшу Брауну

В дар муниципалитету будет передан памятник композитору, который будет установлен на Большой сцене Межапарка. Общая стоимость памятника составляет 12 171 евро.

Галерея: Памятник композитору

Браун был латышским композитором, сочинившим музыку для театральных постановок и фильмов. Он создал музыкальную работу "Солнце. Гром. Даугава", которая была исполнена на Празднике песни. Она считается неофициальным гимном Праздника песни. Браун родился в 1951 году и умер в 2021 году.

Галерея: Памятник композитору

По информации Firmas.lv, компания Koncertmeistars была зарегистрирована в 1998 году. В прошлом году компания работала с оборотом 22 170 евро и убытком более 25 000 евро.