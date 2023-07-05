Дело о закупках NBS: должности лишился третий чиновник оборонного ведомства

Министерство обороны, оценив ответственность должностных лиц, занимающихся обеспечением армии продовольствием, приняло решение не продлевать контракт на профессиональную службу с одним представителем Национальных вооруженных сил (NBS), сообщило министерство.
В настоящее время ведется следствие по пяти дисциплинарным делам. Одно из шести дисциплинарных дел было прекращено в связи с решением не продлевать служебный контракт с оцениваемым в нем должностным лицом NBS.
В связи с закупкой логистических услуг по поставке продовольствия для нужд армии со своих должностей уже уволены председатель закупочной комиссии, ныне бывший член Национального объединения (НО) Арик Эзериньш и начальник отдела закупок и договоров отдела снабжения NBS Имант Фрейбергс.
Двум чиновникам объявлен выговор.
Между тем, правительство во вторник, 4 июля, приняло решение о создании междисциплинарной служебной инспекционной комиссии для обеспечения всесторонней оценки ответственности должностных лиц, участвующих в закупках.
Как сообщалось, в декабре 2022 года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ выиграла контракт на поставку продуктов питания для NBS в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Договор с SIA Zītari LZ был заключен на создание логистической системы, объединяющей ряд производителей продуктов питания и других коммерсантов, для обеспечения снабжения продуктами питания всех подразделений NBS на всей территории Латвии. По договору компания по требованию NBS также обязывалась предоставить необходимые запасы продовольствия. Также соглашение предусматривало обязательство компании обеспечить производство и поставку продовольствия, необходимого для NBS, в случае войны.
Недавно Минобороны достигло договоренности с компанией о досрочном расторжении контракта. Договор будет расторгнут 31 декабря текущего года, в том числе соглашение о том, что коммерсант не будет предъявлять никаких претензий и соответственно государству не будет нести никаких убытков.
Параллельно ведется работа по организации новой закупки.
Руководство оборонного ведомства сообщило, что выводы проверок, проведенных в Минобороны в отношении упомянутых закупок, "во многом перекликаются" с выводами проверки Государственного контроля. Большое количество рекомендаций Госконтроля уже реализовано, чтобы сделать систему закупок более прозрачной.
Чтобы с помощью уголовно-процессуальных методов проверить, было ли совершено уголовное правонарушение в ходе закупки с 18 октября 2021 по 10 января текущего года KNAB 3 марта возбудил уголовное производство. Процесс начат по трем статьям Уголовного кодекса за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение тайных сведений, не составляющих государственную тайну.
Между тем Генеральная прокуратура в ходе проверки пришла к выводу, что руководство армии при заключении договора с Zītari LZ не оценило важные вопросы организационного характера и не обеспечило единый и четкий порядок заключения продовольственного контракта на переходный период.
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