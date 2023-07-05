Дело о закупках NBS: должности лишился третий чиновник оборонного ведомства

Недавно Минобороны достигло договоренности с компанией о досрочном расторжении контракта. Договор будет расторгнут 31 декабря текущего года, в том числе соглашение о том, что коммерсант не будет предъявлять никаких претензий и соответственно государству не будет нести никаких убытков.

Параллельно ведется работа по организации новой закупки.

Руководство оборонного ведомства сообщило, что выводы проверок, проведенных в Минобороны в отношении упомянутых закупок, "во многом перекликаются" с выводами проверки Государственного контроля. Большое количество рекомендаций Госконтроля уже реализовано, чтобы сделать систему закупок более прозрачной.

Чтобы с помощью уголовно-процессуальных методов проверить, было ли совершено уголовное правонарушение в ходе закупки с 18 октября 2021 по 10 января текущего года KNAB 3 марта возбудил уголовное производство. Процесс начат по трем статьям Уголовного кодекса за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение тайных сведений, не составляющих государственную тайну.

Между тем Генеральная прокуратура в ходе проверки пришла к выводу, что руководство армии при заключении договора с Zītari LZ не оценило важные вопросы организационного характера и не обеспечило единый и четкий порядок заключения продовольственного контракта на переходный период.