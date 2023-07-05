Видео ⟩ ВСУ модернизировали свои танки Leopard дополнительной защитой

Модернизированная версия имеет несколько усиленную бронезащиту с блоками ERA и прорезиненными бронепластинами.

Передняя часть корпуса, борта и крыша башни защищены навесными комплектами ERA. Противовзрывная динамическая броня состоит из лобового модуля и бортовых экранов, установленных на корпусе танка. Броня также размещена вокруг башни.

ERA содержит взрывчатку и стальную пластину. При попадании в танк снаряда происходит взрыв динамической защиты, замедляющий его мощность и защищающий броню танка от пробития.

Указывается, что таким образом живучесть Leopard 2 на поле боя после попадания кумулятивных зарядов и атак дронов FPV удваивается.

Leopard 2 стоит на вооружении ряда стран с 1979 года, а последней его модернизированной версией является Leopard 2A7+, впервые показанный публично в 2010 году. За прошедшие годы танк несколько раз модернизировался и совершенствовался.

Уже в версии 2A4 танк Leopard оснащен тепловизионными камерами, цифровыми системами управления огнем и другими функциями, соответствующими характеристикам современного основного боевого танка. Для сравнения: Россия приблизилась к чему-то подобному только в 2010 году.

Here’s Ukrainian Leopard 2A4 tank with Kontakt-1 ERA. pic.twitter.com/jkeRIzBguq — Clash Report (@clashreport) July 1, 2023