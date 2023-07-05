Гражданка России через суд получила убежище в Латвии

В мае прошлого года граждане России, мужчина и женщина, обратились в Государственную пограничную охрану с заявлениями о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Они попросили политического убежища в Латвии, так как пребывание в России угрожало их безопасности и свободе из-за политических взглядов и активной позиции.

В последние десять лет женщина активно выражала свое недовольство политикой, проводимой российским правительством, в социальных сетях, в общественных местах, а также на рабочем месте. В контексте украинской войны очень большую роль играют украинские корни женщины, она очень болезненно воспринимает оккупацию Крыма, в "Facebook" познакомилась и общается со многими украинцами.

С 2012 года оба участвовали в акциях протеста, направленных против государственной власти, сначала санкционированных, а позже - несанкционированных. Например, в 2014 году просители убежища участвовали в шествии против оккупации Крыма.

Они также на протяжении многих лет оказывали финансовую поддержку задержанным во время акций протеста.