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Diena: С первого раза экзамен по латышскому сдали менее половины граждан РФ

rus.tvnet.lv/LETA
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Надпись "Просим не беспокоить, экзамен".
Надпись "Просим не беспокоить, экзамен". Фото: Evija Trifanova/LETA

Для тех граждан России, которые имеют вид на жительство в Латвии, но не подали документы на сдачу экзамена по государственному языку, после 1 сентября ВНЖ будет недействителен, и им придется покинуть Латвию. В течение продленного срока (до 30 июня) еще 3500-4000 граждан России записались на сдачу экзамена по государственному языку, пишет Diena.

Ранее, до 31 мая, на экзамен записались 8393 человека, из которых сдали его 3600, или 43%. Теперь эти люди могут записаться на повторный экзамен.

Комментируя результаты экзамена на заседании ответственной комиссии Сейма, руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко сообщила, что

около 15% претендентов не явились на экзамены, небольшая часть - по уважительным причинам, а большинство - без каких-либо объяснений.

Она предположила, что те, кто не сдал экзамен, подадут заявление на повторный, который запланирован с 4 сентября по 30 ноября. С другой стороны, те, кто подал заявку в дополнительный срок, должны сдать экзамен с 1 июля по 13 августа.

Больше всего людей отсеиваются на письменной части экзамена, в которой нужно написать текст в свободной форме (на бумаге, а не в компьютере), но есть и люди с недостаточными навыками чтения.

На вопрос, что будет, если экзамен не удастся сдать со второго раза, Вороненко предположила, что будет дан третий шанс в установленные законодателем сроки.

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