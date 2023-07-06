Diena: С первого раза экзамен по латышскому сдали менее половины граждан РФ

Для тех граждан России, которые имеют вид на жительство в Латвии, но не подали документы на сдачу экзамена по государственному языку, после 1 сентября ВНЖ будет недействителен, и им придется покинуть Латвию. В течение продленного срока (до 30 июня) еще 3500-4000 граждан России записались на сдачу экзамена по государственному языку, пишет Diena.
Ранее, до 31 мая, на экзамен записались 8393 человека, из которых сдали его 3600, или 43%. Теперь эти люди могут записаться на повторный экзамен.
Комментируя результаты экзамена на заседании ответственной комиссии Сейма, руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко сообщила, что
около 15% претендентов не явились на экзамены, небольшая часть - по уважительным причинам, а большинство - без каких-либо объяснений.
Она предположила, что те, кто не сдал экзамен, подадут заявление на повторный, который запланирован с 4 сентября по 30 ноября. С другой стороны, те, кто подал заявку в дополнительный срок, должны сдать экзамен с 1 июля по 13 августа.
Больше всего людей отсеиваются на письменной части экзамена, в которой нужно написать текст в свободной форме (на бумаге, а не в компьютере), но есть и люди с недостаточными навыками чтения.
На вопрос, что будет, если экзамен не удастся сдать со второго раза, Вороненко предположила, что будет дан третий шанс в установленные законодателем сроки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!