Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: удача возвращается, особенно в плане финансов!

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Что касается планет, то из глобальных изменений нас ждет переход Меркурия в знак Льва. Это будет благоприятное время, которое вернет удачу в делах, связанных с финансами, обещают астрологи DailyHoro.
Что касается планет, то из глобальных изменений нас ждет переход Меркурия в знак Льва. Это будет благоприятное время, которое вернет удачу в делах, связанных с финансами, обещают астрологи DailyHoro.
В целом это время можно считать удачным. Понедельник ознаменуется противостоянием Меркурия и Плутона - двух самых удаленных друг от друга планет. Это хорошее событие, которое поможет правильно начать неделю.
Прогноз и советы для представителей каждого знака Зодиака - в продолжении статьи ниже. Листайте и ищите себя!
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