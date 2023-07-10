Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: удача возвращается, особенно в плане финансов!

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Продолжение статьи
1 / 13
Далее
Овен
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: ESB Professional/Shutterstock

Что касается планет, то из глобальных изменений нас ждет переход Меркурия в знак Льва. Это будет благоприятное время, которое вернет удачу в делах, связанных с финансами, обещают астрологи DailyHoro.

В целом это время можно считать удачным. Понедельник ознаменуется противостоянием Меркурия и Плутона - двух самых удаленных друг от друга планет. Это хорошее событие, которое поможет правильно начать неделю.

Прогноз и советы для представителей каждого знака Зодиака - в продолжении статьи ниже. Листайте и ищите себя!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Продолжение статьи
1 / 13
Далее
Овен
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх