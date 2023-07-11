Попытки "заморозить Европу" болезненно ударили по самой России

Как сообщает The Moscow Times, потеряв европейский рынок, составлявший до войны 80% экспорта "Газпрома", в 2023 году бюджет РФ потерял в виде неполученных налогов 28 миллиардов долларов.

При пересчете на рубли эта сумма составляет примерно 2,6 триллиона рублей - сумма, почти равная бюджету страну на здравоохранение (2,9 триллиона рублей). Потерянная сумма в восемь раз превышает бюджеты нескольких крупных регионов, например, Новосибирской или Нижегородской областей (чуть более 300 миллиардов рублей).

Кроме того, "Газпром", по сравнению с годом ранее, потеряет прибыль в размере примерно 90 миллиардов долларов.

Падающие доходы в бюджет планируются компенсировать поставками газа в Китай, а также пересчитав налоговое бремя "Газпрома".

Нужно отметить, что по газопроводу "Сила Сибири" Китаю было поставлено 22 миллиарда кубометров газа, что в восемь раз меньше, чем поставлялось в Евросоюз в довоенное время (170-180 миллиардов кубометров). Кроме того, дополнительные налоги покроют всего четверть доходов, потерянных на европейском рынке. В целом в виде налогов "Газпром" должен в этом году уплатить около 600 миллиардов рублей.