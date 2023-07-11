Попытки "заморозить Европу" болезненно ударили по самой России

Неудачная попытка "заморозить Европу", чтобы таким образом получить от Запада уступки в вопросе Украины, обошлась российскому бюджету очень дорого. Кроме того, нужно принять во внимание и беспрецедентные санкции и огромные расходы России на продолжение боевых действий в Украине.
Как сообщает The Moscow Times, потеряв европейский рынок, составлявший до войны 80% экспорта "Газпрома", в 2023 году бюджет РФ потерял в виде неполученных налогов 28 миллиардов долларов.
При пересчете на рубли эта сумма составляет примерно 2,6 триллиона рублей - сумма, почти равная бюджету страну на здравоохранение (2,9 триллиона рублей). Потерянная сумма в восемь раз превышает бюджеты нескольких крупных регионов, например, Новосибирской или Нижегородской областей (чуть более 300 миллиардов рублей).
Кроме того, "Газпром", по сравнению с годом ранее, потеряет прибыль в размере примерно 90 миллиардов долларов.
Падающие доходы в бюджет планируются компенсировать поставками газа в Китай, а также пересчитав налоговое бремя "Газпрома".
Нужно отметить, что по газопроводу "Сила Сибири" Китаю было поставлено 22 миллиарда кубометров газа, что в восемь раз меньше, чем поставлялось в Евросоюз в довоенное время (170-180 миллиардов кубометров). Кроме того, дополнительные налоги покроют всего четверть доходов, потерянных на европейском рынке. В целом в виде налогов "Газпром" должен в этом году уплатить около 600 миллиардов рублей.
По данным Reuters, за первое полугодие 2023 года "Газпром" поставил Европе всего 12,1 миллиарда кубометров газа. Если темп экспорта сохранится на нынешнем уровне, то до конца года Европа получит от России 24 миллиарда кубометров газа, что станет самым низким показателем за последние 50 лет.
Для сравнения - в 1975 году экспорт газа СССР на европейский рынок составлял 19,3 миллиарда кубометров в год, а после 1980 года он вырос до 54,8 миллиарда кубометров.
Аналитики подсчитали, что "Газпром", вероятно, навсегда потерял две трети своего прибыльного бизнеса. Кроме того, против компании ведутся активные судебные процессы, требующие в общей сложности более 15 миллиардов долларов за нарушение условий контракта.
Чтобы компенсировать потерянные "Газпромом" доходы, власти России готовятся резко повысить цены на газ в России - до 2025 года они вырастут на 16%. Это даст "Газпрому" дополнительную прибыль в размере всего 25 миллиардов рублей, что ни коим образом не сможет компенсировать потерянный европейский рынок.
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