Соцсети для многих знаменитостей - это дополнительный источник дохода. Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET показывает, как известные люди заманивали новых фолловеров пикантными фото.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Фото ⟩ Дуа Липа без белья, красавчик Пьетро и невозмутимая Саша Дони
Эмили Ратаковски в лаванде
Дуа Липа без бюстгальтера
Саша Дони на отдыхе
Спортивная Ким Кардашьян
Анна Седокова в латексе
Пьетро Боселли в спортзале
Маркус Рива на пляже
Кокетливая Лида Нижникова
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