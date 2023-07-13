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Фото ⟩ Дуа Липа без белья, красавчик Пьетро и невозмутимая Саша Дони

rus.tvnet.lv
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Соцсети для многих знаменитостей - это дополнительный источник дохода. Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET показывает, как известные люди заманивали новых фолловеров пикантными фото. 

Эмили Ратаковски в лаванде

Дуа Липа без бюстгальтера

Саша Дони на отдыхе

Спортивная Ким Кардашьян

Анна Седокова в латексе

Пьетро Боселли в спортзале

Маркус Рива на пляже

Кокетливая Лида Нижникова

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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