4 знака Зодиака, которые не поменяются даже ради любви

Овен

Овны не будут прогибаться под кого-либо, только ради очень редких исключений - самых близких и проверенных людей. Если же вы влюбились в Овна и просите его ради вас поменяться, то в 90% случаев ответом станет отказ. Сделать одолжение - без проблем, однако менять свои жизненные установки - нет.

Близнецы

Близнецы могут сделать вид, что изменились, на этом обычно все. Они могут говорить вам то, что вы хотите услышать, но не изменятся ради вас, а просто утешат своим "хорошо, я попробую". Близнецы не откажутся от своих удовольствий ради какой-то сомнительной возможности кому-то понравиться. Им проще найти другого человека, чем менять себя.

Лев

Львы не выносят критики, поэтому просьбу измениться могут принять в штыки. Это те самые люди, которых не стоит просить о чем-то, чего они не хотят. В длительных отношениях Львы могут пойти на уступки, попробовав изменить себя, но это будет стоить им огромных усилий.

Козерог

Если Козерог сам захочет, то это произойдет, правда, далеко не сразу. Изменить Козерога специально у вас точно не выйдет. Можно прикладывать огромное количество усилий, но, скорее всего, у вас не получится - как бы сильно Козерог вас ни любил.