Positivus-2023: Практические советы посетителям

Завтра стартует пятнадцатый фестиваль Positivus, который 14 и 15 июля соберет тысячи посетителей. В эти дни на Луцавсале их ждет множество грандиозных концертов всемирно известных музыкантов. Чтобы посещение мероприятия не доставляло лишних неудобств, организаторы фестиваля в сотрудничестве с Государственной и муниципальной полицией, а также Рижским самоуправлением подготовили практические рекомендации и правила для посетителей.
Фестиваль Positivus пройдет на Луцавсале, в части D. Как проще всего добраться до места проведения фестиваля?
1. Используя общественный транспорт:
● В 5 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Lucavsala, где останавливаются троллейбусы №№ 14 и 19;
● В 10 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Televīzijas centrs, где останавливается 20-й троллейбус;
● В 25 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Elijas iela, где останавливается трамвай № 7;
● В 25 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Viesītes iela, где останавливается трамвай № 10;
● В 25 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Laivu iela, где останавливаются троллейбус № 27 и автобусы №№ 10 и 26.
2. Используя велосипеды, которые можно будет припарковать за пределами территории фестиваля в специально отведенном месте Neste.
3. Пешком.
4. Используя общедоступные транспортные средства, такие как электрические скутеры, которые будут припаркованы ТОЛЬКО в специально отведенном месте (пожалуйста, следуйте указателям на территории фестиваля). Передвижение на таком транспорте, мешающее пешеходам, а также его стоянка в местах, где он может мешать потоку посетителей фестиваля, будет строго контролироваться и наказываться полицией.
Полезная информация для автоводителей
Во время фестиваля автомобильное движение будет ограничено до минимума - ограничения движения коснутся только подъезда к Луцавсале.
● Специальные парковочные места на территории фестиваля НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!
● Доступ автомобилей на площадку фестиваля будет запрещен. Жители, владеющие недвижимостью на Луцавсале, смогут добраться до своей собственности по соответствующим автомобильным пропускам (информацию предоставит Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrs).
● Остановка и стоянка автомобилей в окрестностях Луцавсалы будет очень ограничена, чтобы не мешать движению, и за этим будет строго следить дорожная полиция.
● Остановка только для того, чтобы высадить пассажиров, также ЗАПРЕЩЕНА и будет строго контролироваться дорожной полицией.
● Покупателям K Senukai будет разрешено въезжать на парковку магазина и оставлять там машину не более чем на час.
Серьезные правила на территории фестиваля
● После 22:00 запрещено нахождение на территории фестиваля молодежи до 16 лет (включительно) без сопровождения родителей или опекунов!
● На месте проведения фестиваля у посетителей может быть проведена проверка личных вещей и документов.
● Организатор фестиваля имеет право не допускать на территорию или выдворять с территории посетителей, поведение которых может помешать проведению мероприятия или создать угрозу безопасности других посетителей.
● Доступ к общественной зоне для купания на Луцавсале Lucavsalas līcis будет закрыт на время фестиваля.
● На территорию запрещено проносить:
○ любые напитки и продукты питания (независимо от упаковки);
○ профессиональную фото- и видеотехнику (со сменным объективом), селфи-палки, камеры GoPro и т. д.;
○ оружие и средства самообороны любого вида;
○ наркотические вещества (приносить и употреблять);
○ животных;
○ зонты;
○ а также другие предметы согласно подробным правилам фестиваля, с которыми можно ознакомиться здесь.
Другие практические советы
● Территория фестиваля будет открыта для посетителей в пятницу, 14 июля (14:00-3:00), и в субботу, 15 июля (12:00-3:00).
● Чтобы избежать скопления людей на территории фестиваля, вы можете обменять свой 2-дневный билет на Positivus на браслет этого года раньше - на 4-м этаже Galerijas Centrs, Burzma, с 12 по 14 июля. Обладатели однодневных билетов смогут обменять билеты на браслеты на месте, на Луцавсале.
● Перед посещением фестиваля предлагаем ознакомиться с прогнозом погоды и соответствующим образом спланировать свое посещение. Если ожидается жаркая погода, возьмите с собой головной убор и пейте достаточно жидкости, чтобы защитить себя от обезвоживания.
Если ожидается дождь, захватите дождевики. Напоминаем, что на территорию фестиваля запрещено проносить зонты.
● Из-за мощного звука и толпы организаторы фестиваля рекомендуют не брать с собой маленьких детей. Если вы пришли на фестиваль с маленьким ребенком, положите ему в карман или дайте записку с его данными - именем, фамилией и вашим номером телефона. Хороший вариант - написать свой номер телефона на руке ребенка перманентным маркером. После 22:00 ребенок до 16 лет должен сопровождаться взрослым.
Также в этом году из-за заботы об окружающей среде и природе на территорию фестиваля разрешено приходить со многоразовыми пустыми небьющимися бутылками из-под воды и пустыми прозрачными кофейными кружками, которые можно наполнить питьевой водой, имеющейся в пункте Rīgas ūdens.
● Приглашаем ознакомиться с программой фестиваля в официальном мобильном приложении Positivus, которое бесплатно доступно в магазинах Google Play и App Store, чтобы спланировать фестивальную программу еще до прибытия.
● Хотя в большинстве мест фестиваля можно будет платить картой, рекомендуем взять с собой наличные деньги.
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