Positivus-2023: Практические советы посетителям

Полезная информация для автоводителей



Во время фестиваля автомобильное движение будет ограничено до минимума - ограничения движения коснутся только подъезда к Луцавсале.

● Специальные парковочные места на территории фестиваля НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

● Доступ автомобилей на площадку фестиваля будет запрещен. Жители, владеющие недвижимостью на Луцавсале, смогут добраться до своей собственности по соответствующим автомобильным пропускам (информацию предоставит Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrs).

● Остановка и стоянка автомобилей в окрестностях Луцавсалы будет очень ограничена, чтобы не мешать движению, и за этим будет строго следить дорожная полиция.

● Остановка только для того, чтобы высадить пассажиров, также ЗАПРЕЩЕНА и будет строго контролироваться дорожной полицией.

● Покупателям K Senukai будет разрешено въезжать на парковку магазина и оставлять там машину не более чем на час.

Серьезные правила на территории фестиваля

● После 22:00 запрещено нахождение на территории фестиваля молодежи до 16 лет (включительно) без сопровождения родителей или опекунов!

● На месте проведения фестиваля у посетителей может быть проведена проверка личных вещей и документов.

● Организатор фестиваля имеет право не допускать на территорию или выдворять с территории посетителей, поведение которых может помешать проведению мероприятия или создать угрозу безопасности других посетителей.

● Доступ к общественной зоне для купания на Луцавсале Lucavsalas līcis будет закрыт на время фестиваля.

● На территорию запрещено проносить: