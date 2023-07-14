Видео ⟩ За занавесом: россияне боятся американских кассетных бомб

Настоящим подарком для кремлевских идеологов в то время, когда и говорить-то особо не о чем, стало решение США поставить Украине кассетные бомбы. Следует отметить, что запрет этого вида оружия подписали в 2008 году более 100 стран, в том числе такие серьезные военные державы, как Германия и Франция. Правда, ни Украины, ни России, ни США среди них не было. Несмотря на то, что Россия уже с начала войны применяла кассетные бомбы в Украине, пропагандисты, конечно же, это отрицают. С другой стороны, причина, по которой Россия не присоединилась к запрету на кассетные бомбы, заключается якобы в том, что этого не сделали США. Кремлевские идеологи цинично заявляют, что Россия давно готова к этому запрету, но для обеспечения военного паритета такой шаг не может быть сделан, если этого не сделают и США.