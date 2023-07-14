Видео ⟩ За занавесом: россияне боятся американских кассетных бомб

Пропагандистские передачи российского телевидения на прошлой неделе еще раз подтвердили старую истину о том, что в отсутствие внешнего катализатора идеологические сообщения превращаются в заевшую старую пластинку, снова и снова проигрывающую одну и ту же мелодию. У пропагандистов все как обычно - героические рассказы о том, как горит в Украине отправленная Западом техника, сообщения о провале украинского контрнаступления и скорой капитуляции, фейковые отчеты о ничтожных потерях российской армии. Конечно, продолжается и маргинализация Запада с утверждениями, что весь остальной мир на стороне России. Хватает и сюжетов о том, что президент США Джо Байден - "выживший из умиа старик".
Интересно, что из-за политической амбивалентности уже практически не обсуждается мятеж частной военной компании "Вагнер" и судьба ее лидера Евгения Пригожина. Пропагандисты, похоже, поставили точку в этой истории. Однако решение США поставить Украине кассетные бомбы подлило масла в огонь.
Открытый урок лицемерия
Настоящим подарком для кремлевских идеологов в то время, когда и говорить-то особо не о чем, стало решение США поставить Украине кассетные бомбы. Следует отметить, что запрет этого вида оружия подписали в 2008 году более 100 стран, в том числе такие серьезные военные державы, как Германия и Франция. Правда, ни Украины, ни России, ни США среди них не было. Несмотря на то, что Россия уже с начала войны применяла кассетные бомбы в Украине, пропагандисты, конечно же, это отрицают. С другой стороны, причина, по которой Россия не присоединилась к запрету на кассетные бомбы, заключается якобы в том, что этого не сделали США. Кремлевские идеологи цинично заявляют, что Россия давно готова к этому запрету, но для обеспечения военного паритета такой шаг не может быть сделан, если этого не сделают и США.
Один из главных пропагандистов, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов заявил, что после этого решения стало ясно, что США хотят сделать из Украины вторую Камбоджу, где активно применялось это смертоносное оружие.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Лицемерное возмущение кремлевских идеологов по поводу поставок на Украину кассетных бомб цинично в самой крайней степени, поскольку сама Россия, как уже было сказано, применяла это оружие на Украине с начала войны, причем в том числе и против мирных жителей. Военные эксперты разного калибра, такие как генерал в отставке и действующий депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, говорят, что украинцы обязательно будут применять кассетные бомбы для обстрелов городов и мирных жителей. Чтобы еще больше разжечь панику в российском обществе, некоторые "политологи" предполагают, что кассетные бомбы могут быть использованы и для ударов по российским приграничным городам. Пропагандисты никогда не признают, что Россия сама неоднократно применяла это смертоносное оружие. Причем применялось оно не только в Украине, но и в российско-грузинском конфликте, а также в обеих чеченских войнах.
Между тем международная правозащитная организация Human Rights Watch признала, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страна-агрессор неоднократно применяла в своих атаках кассетные бомбы, в результате чего погибло несколько сотен мирных жителей.
"Свидетельства, собранные в Буче, Гостомеле и Бородянке, где российских оккупантов обвиняют в зверствах против населения, свидетельствуют о применении российскими войсками кассетных боеприпасов, кассетных авиабомб и неуправляемых авиабомб сверхмощной силы в населенных пунктах, в результате чего было уничтожено не менее восьми жилых домов", - сообщает газета The Guardian. Авторы статьи также сообщают, что международный аналитический центр журналистских расследований Bellingcat, занимающийся расследованием военных преступлений, проанализировал собранные газетой изображения и подтверждает, что Россия применяла запрещенные кассетные боеприпасы.
Международная организация Amnesty International также признала, что Россия убила сотни мирных жителей в украинском городе Харьков кассетными бомбами.
Справедливости ради следует отметить, что международное сообщество весьма неоднозначно восприняло решение США о поставке Украине кассетных бомб. Несколько международных организаций заявили, что ответственное использование этого оружия невозможно по определению.
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, для Вашингтона решение передать Украине кассетные боеприпасы может означать серьезное ослабление его позиции морального превосходства в этой войне. Россию обвиняют в многочисленных военных преступлениях, которые хорошо задокументированы. Но этот шаг Вашингтона, вероятно, вызовет обвинения в лицемерии в адрес США, ожидает Гарднер.
По его словам, кассетные боеприпасы - это отвратительное оружие неизбирательного действия, которое по уважительной причине запрещено в большинстве стран мира. Этот шаг США неизбежно приведет к некоторым разногласиям с их западными союзниками, а любой намек на раскол в этом альянсе - это именно то, чего хочет и в чем нуждается президент Путин.
Между тем советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter о поставках кассетных бомб: "Кассетные боеприпасы являются крайне важными для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстанавливают паритет на поле боя. Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке - пропорциональной силой".
Гордятся обстрелом Львова
Пока весь западный мир ужасается очередному нападению России на мирных жителей в украинском Львове, российские военные хвастаются обстрелом города, заявляя, что были уничтожены военная инфраструктура, украинские вооруженные формирования, а также иностранные наемники. Конечно, ни один военный даже не упомянул, что были убиты и ранены мирные жители. Вместо этого была перечислена находящаяся во Львове военная инфраструктура, а также заявлено, что ее уничтожение было законной целью и что нападение на город было полностью оправданным.
Каждый день в новостях сообщают, сколько уничтожено западной техники, сколько убито украинских солдат, и всегда с большой помпой сообщается, что среди них были иностранные наемники. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила 7 июля, что Украина де-факто уже проиграла, но Запад не хочет сдаваться. По словам Захаровой, потери украинской армии ужасны. О погибших российских солдатах не сообщается, как будто их и нет.
Базирующееся в Риге российское оппозиционное СМИ Meduza пишет, что журналисты "Медузы" и "Медиазоны" совместно с исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком смогли с высокой точностью и с помощью двух независимых методов подсчитать потери российской армии в полномасштабной войне, развязанной Путиным. За 15 месяцев - с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023-го - они составили 47 тысяч человек.Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане (1979–1989), и в девять раз больше потерь федеральных войск в ходе первой чеченской кампании. Meduza пишет, что Кремль сознательно скрывает эти данные из-за своих геополитических амбиций. И дело даже не в том, что такая информация может вызвать протесты в обществе. Просто ложь стала основой публичной стратегии российского правительства. Следует отметить, что украинский Генштаб сообщает о 234 480 погибших российских солдат, но эти цифры не могут быть проверены.
Российские пропагандисты снова подчеркнули, что любые мирные переговоры возможны только на приемлемых для России условиях, при этом утверждая, что Запад не заинтересован в достижении мирного урегулирования, поскольку только война с Россией поддерживает жизнь западной элиты. Конечно, снова поется старая песня о том, что единственная страна, которая хочет войны с Россией, - это США, но ей вторит вся Европа, потому что это "послушное стадо овец, которым дирижирует Вашингтон".
От Лукашенко до Финляндии
Россияне продолжают скрупулезно освещать все заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о войне в Украине. Пропагандисты ссылаются на слова "батьки" о том, что Зеленский уже проиграл войну. При этом повторяется мантра Лукашенко о том, что Белоруссия никогда не применит ядерное оружие для нападения, но обязательно применит его в случае угрозы суверенитету страны. Самое страшное, что "угроза суверенитету" Беларуси - понятие широко трактуемое. Лукашенко также объявил 6 июля, что все запланированное ядерное оружие будет размещено в Беларуси к концу года.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Российские "политруки" немного поговорили и о саммите НАТО, который прошел на этой неделе в Вильнюсе. Настоящий разговор об этом событии, конечно же, еще впереди. Однако несколько "политологов" упомянули о вступлении Финляндии в НАТО, говоря об этом в откровенно обиженном тоне. Россия ведь никогда не отказывалась от архаичного мышления времен холодной войны, когда весь мир был поделен на сферы влияния великих держав. По мнению России, единственными реальными игроками на международной политической арене по-прежнему остаются великие державы, имеющие свои законные и неприкосновенные "зоны интересов". До сих пор Россия считала Финляндию в определенной степени своим вассалом. Теперь, когда эта нейтральная скандинавская страна вступает в НАТО, российские пропагандисты ноют, что это чуть ли не предательство. Они рассказывают, как хорошо и дружелюбно Советский Союз относился к Финляндии, насколько успешной была так называемая политика "финляндизации".
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Сквозь все это просвечивает нескрываемая обида и непонимание происходящего, потому что "вы ведь были наши". В то же время признается, что иного и ожидать было нельзя, поскольку нынешнее финское правительство "русофобно", как и вся остальная Европа.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2023
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