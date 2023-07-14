Латвия планирует отменить условные сроки, заменив их на пробационный надзор

Недоумение общественности можно понять, однако правительство готовится провести новую реформу системы наказаний и, возможно, полностью отказаться от условных сроков, при этом существует опасность, что это может привести к еще большему смягчению наказаний.

"Мы хотим ввести в систему уголовных наказаний еще одно эффективное наказание, во время исполнения которого учреждения, в данном случае служба пробации, будет пытаться на мышление преступника и исправить его поведение, приведшее к преступлению", - поясняет заместитель государственного секретаря Министерства юстиции Анда Смилтена.

Это, например, коррекционные программы и курсы по снижению агрессивного поведения, лечение от зависимостей и т. д. Однако не совсем понятно, почему эти две системы - условных сроков и пробационного надзора - не могут существовать параллельно. Условное наказание означает, что, если в течение испытательного срока совершено новое преступление или нарушены условия, то условное наказание превращается в реальное лишение свободы, при этом отбывать его нужно полностью, даже если с момента начала условного наказания прошло несколько лет.