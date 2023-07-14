Латвия планирует отменить условные сроки, заменив их на пробационный надзор

Кто-то снова остался безнаказанным - так думают многие люди, когда очередной преступник вместо реального лишения свободы получает условный срок. Об этом сообщает Lsm.lv.
Недоумение общественности можно понять, однако правительство готовится провести новую реформу системы наказаний и, возможно, полностью отказаться от условных сроков, при этом существует опасность, что это может привести к еще большему смягчению наказаний.
"Мы хотим ввести в систему уголовных наказаний еще одно эффективное наказание, во время исполнения которого учреждения, в данном случае служба пробации, будет пытаться на мышление преступника и исправить его поведение, приведшее к преступлению", - поясняет заместитель государственного секретаря Министерства юстиции Анда Смилтена.
Это, например, коррекционные программы и курсы по снижению агрессивного поведения, лечение от зависимостей и т. д. Однако не совсем понятно, почему эти две системы - условных сроков и пробационного надзора - не могут существовать параллельно. Условное наказание означает, что, если в течение испытательного срока совершено новое преступление или нарушены условия, то условное наказание превращается в реальное лишение свободы, при этом отбывать его нужно полностью, даже если с момента начала условного наказания прошло несколько лет.
Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин предупреждает о возможных недостатках в планах Минюста.
"Если человек не выполняет требования условного наказания, он должен отбывать наказание в полном объеме. Если мы откажемся от условного осуждения, то каждый день пробационного надзора будет означать отбывание наказания - если он что-то сделает через 2,5 года, и из 3 лет осталось полгода, то только об этих шести месяцах и можно будет говорить", - пояснил Юдин.
Его также беспокоит идея о том, что пробационный надзор может применяться к пьяным водителям, в результате совершенных которыми авариями погибли люди. "Те, кто критикуют условное наказание, хотят, чтобы было реальное лишение свободы, а не более мягкие наказания", - говорит Юдин.
Такие риски, возможно, заметила и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, которая в четверг, 13 июля, попросила правительство пока не рассматривать уже подготовленные поправки к Уголовному закону об отказе от условного наказания.
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