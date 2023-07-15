В Юрмале пройдет публичная дискуссия с участием певицы Нино Катамадзе и журналиста Сергея Николаевича

Теперь "Философия на вод" расширяется и открывает новые направления: "Культура" с Сергеем Николаевичем и "Философия для детей" с Ольгой Варшавер.

Нино Катамадзе - популярная грузинская певица, актриса и композитор. Ее профессиональная карьера началась в 2000 году c сотрудничества с группой INSIGHT, с которой она записала множество альбомов, названных в честь разных цветов. Обладатель всех возможных музыкальных наград Грузии и за рубежом - от "Лучшая певица года" до ордена "Сияние".

Сергей Николаевич - журналист, литератор, экс-главный редактор журнала "СНОБ". С февраля 2022 живет в Латвии. Постоянный автор журналов Pastaiga, OK, "Лилит", L'Officiel, интернет-проекта "Спектр-пресс". В издательским доме Rīgas Viļņi ведет видеопроект "Статус Свободен", в рамках которого интервьюировал Кирилла Серебренникова, Полину Осетинскую, Чулпан Хаматову, Ингеборгу Дапкунайте и др.

Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных, ассоциативный продюсер полнометражной картины "Молоко матери" по одноименному роману латышской писательницы Норы Икстене.