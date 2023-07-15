31 июля в 17.00 в Юрмале пройдет новая встреча из серии публичных диалогов "Философия на воде". В этот раз встретятся журналист Сергей Николаевич и певица Нино Катамадзе, чтобы обсудить тему "Артисты, как агенты влияния". Мероприятие состоится на плавучем понтоне ресторана Laivas (Vienības prospekts, Юрмала).
В Юрмале пройдет публичная дискуссия с участием певицы Нино Катамадзе и журналиста Сергея Николаевича
"Наш проект "Философия на воде" расширяется и растёт. К дискуссиям на остросоциальные и политические темы с медиаменеджером Андреем Васильевым и философом Арнисом Ритупсом, добавляется направление "Культура" с журналистом, литератором Сергеем Николаевичем. Он поможет взглянуть нам на жизнь сквозь призму культурных отношений, - рассказывает соавтор проекта Екатерина Ланская. - При этом, конечно, мы не обойдем стороной персональные взгляды гостей на современную ситуацию".
"Этому миру абсолютно не хватает духовности. Все как-то очень технически, все эти манипуляции с искусственным интеллектом, когда натуральный еще не созрел. На меня влияет только душа, сердце, сила добра, желание делиться и помогать. Остальное - любопытно, но если там нет важного смысла и души - меня это пугает, - делится переживаниями Нино Катамадзе. - Какие бы трансформации ни происходили, если не будет базовых, человеческих, фундаментальных ценностей, если мы не будем беречь друг друга — у нас не будет завтрашнего дня".
Нино Катамадзе перестала выступать в России с 2019 года, когда осознала, как российская власть влияет на процессы в Грузии. До этого она пыталась достучаться до россиян, чтобы те не были безразличны к происходящему с их страной. Сегодня певица страстно переживает за Украину, выступает там и помогает беженцам. Ее единственная негрузинская песня — "Чорнобривці" - на украинском.
Сергей Николаевич считает, что люди культуры несут свою ответственность за случившееся. "Я бы не стал сваливать вину на Пушкина, Бродского или Чайковского — они жили в свое время и в своих обстоятельствах. Но культура последних 20-30 лет — несомненно, в ответе. Она развивалась по двум линиям: массового оболванивания и далеких от духовных высот развлечений, и более элитарного арта - театра, кино, музыки, литературы, которые чаще не достигали сознания простых людей в силу сложности языка. Что греха таить, деятели этого направления больше думали не о зрителе, а о себе, самовыражении, за что и поплатились.
Артистам сейчас очень сложно, многие из них — симпатичные люди, которые не интересовались политикой, не разбираются в ней. Значит, придется приложить усилия и вникнуть, - считает Сергей Николаевич. - В нынешней взрывоопасной, поляризованной ситуации ты не можешь отмолчаться — сидеть в углу и говорить, что ты только за великое искусство. Артикулировать свою позицию надо четко и если этого не сделал, значит, у тебя есть другие расчеты - никакого уважения они вызывать не будут".
Проект "Философия на воде" возник в 2022 году в ответ на возросшую необходимость обсуждений актуальных, жизненно важных вопросов, возникающих в публичном пространстве в условиях новых политических и общественных ситуаций. Ранее с аншлагами уже прошли встречи с писателем Дмитрием Глуховским, потомком древнего княжеского рода Михаилом Голицыным, актером Артуром Смольяниновым, музыковедом Михаилом Казиником, юристом Еленой Лукьяновой. Недавно в рижском Музее театра им. Эдуарда Смильгиса состоялось событие, посвященное открытию одноименного канала на YouTube.
Теперь "Философия на вод" расширяется и открывает новые направления: "Культура" с Сергеем Николаевичем и "Философия для детей" с Ольгой Варшавер.
Нино Катамадзе - популярная грузинская певица, актриса и композитор. Ее профессиональная карьера началась в 2000 году c сотрудничества с группой INSIGHT, с которой она записала множество альбомов, названных в честь разных цветов. Обладатель всех возможных музыкальных наград Грузии и за рубежом - от "Лучшая певица года" до ордена "Сияние".
Сергей Николаевич - журналист, литератор, экс-главный редактор журнала "СНОБ". С февраля 2022 живет в Латвии. Постоянный автор журналов Pastaiga, OK, "Лилит", L'Officiel, интернет-проекта "Спектр-пресс". В издательским доме Rīgas Viļņi ведет видеопроект "Статус Свободен", в рамках которого интервьюировал Кирилла Серебренникова, Полину Осетинскую, Чулпан Хаматову, Ингеборгу Дапкунайте и др.
Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных, ассоциативный продюсер полнометражной картины "Молоко матери" по одноименному роману латышской писательницы Норы Икстене.
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