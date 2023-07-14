СМИ: США рассматривали возможность отозвать приглашение Украины в НАТО

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях подверг страны НАТО критике, делегация США рассматривал возможность отозвать приглашение в альянс для Киева. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на газету Washington Post.
Washington Post считает, что этот инцидент показывает недовольство тактикой давления, которую использует Владимир Зеленский, внутри НАТО.
Заявление Зеленского "ошеломило" участников саммита. По словам политика, были проведены переговоры о том, как альянс должен отреагировать на слова Зеленского.
Издание сообщило, что делегация США собиралась изменить формулировки документа не в пользу Украины. Раздавались голоса о том, что надо убрать из коммюнике ссылку на "приглашение" или найти для этого слова другое место. Об этом рассказал рассказал дипломат НАТО, участвовавший в переговорах.
С другой стороны, президент Франции Эммануэль Макрон выступал за сохранение первоначальных формулировок. Его поддерживали страны Центральной Европы и Балтии.
Но даже несмотря на недовольство публикацией украинского президента, в целом сохранялось понимание: лидер воюющей нации должен показать, что готов на все для защиты интересов своего народа, указывает издание.
Ранее сообщалось, что во время ужина, который проходил в Вильнюсе вечером 11 июля, лидеры стран НАТО попросили президента Украины Владимира Зеленского "остыть". Это случилось после того, как Зеленский назвал "абсурдом" нежелание предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО.
По словам источников агентства, за ужином лидеры стран НАТО дали понять: Зеленскому нужно остыть и посмотреть на ситуацию в целом, сообщает агентство. К этому времени президента США Джо Байдена не было на ужине.
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