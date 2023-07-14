СМИ: США рассматривали возможность отозвать приглашение Украины в НАТО

Washington Post считает, что этот инцидент показывает недовольство тактикой давления, которую использует Владимир Зеленский, внутри НАТО.

Заявление Зеленского "ошеломило" участников саммита. По словам политика, были проведены переговоры о том, как альянс должен отреагировать на слова Зеленского.

Издание сообщило, что делегация США собиралась изменить формулировки документа не в пользу Украины. Раздавались голоса о том, что надо убрать из коммюнике ссылку на "приглашение" или найти для этого слова другое место. Об этом рассказал рассказал дипломат НАТО, участвовавший в переговорах.

С другой стороны, президент Франции Эммануэль Макрон выступал за сохранение первоначальных формулировок. Его поддерживали страны Центральной Европы и Балтии.

Но даже несмотря на недовольство публикацией украинского президента, в целом сохранялось понимание: лидер воюющей нации должен показать, что готов на все для защиты интересов своего народа, указывает издание.

Ранее сообщалось, что во время ужина, который проходил в Вильнюсе вечером 11 июля, лидеры стран НАТО попросили президента Украины Владимира Зеленского "остыть". Это случилось после того, как Зеленский назвал "абсурдом" нежелание предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО.

По словам источников агентства, за ужином лидеры стран НАТО дали понять: Зеленскому нужно остыть и посмотреть на ситуацию в целом, сообщает агентство. К этому времени президента США Джо Байдена не было на ужине.