СМИ: лидеры НАТО призвали Зеленского "остыть" после резких слов

Во время ужина, который проходил в Вильнюсе вечером 11 июля, лидеры стран НАТО попросили президента Украины Владимира Зеленского "остыть". Это случилось после того, как Зеленский назвал "абсурдом" нежелание предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на агентство Bloomberg.
По словам источников агентства, за ужином лидеры стран НАТО дали понять: Зеленскому нужно остыть и посмотреть на ситуацию в целом, сообщает агентство. К этому времени президента США Джо Байдена не было на ужине.
После того, как НАТО дало понять, что не назовет точные сроки вступления Украины в альянс, Зеленский заявил:
"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины".
Лидеры стран Запада напомнили, что Украине будут даны гарантии безопасности, а также будет еще раз подтверждена готовность принять страну в альянс.
По данным Bloomberg, на том, чтобы не давать Украине конкретных обещаний, настояли США и Германия.
По данным Bloomberg, прошлые варианты предлагали более четкий план по вступлению Украины в альянс, но Байден и канцлер Олаф Шольц "опасались зайти слишком далеко".
Их представители требовали внести правки в последние дни перед саммитом, расстроив и европейские страны, и украинских чиновников, пишет Русская служба BBC со ссылкой на Bloomberg.
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