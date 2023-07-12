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СМИ: лидеры НАТО призвали Зеленского "остыть" после резких слов

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Президент Украины Владимир Зеленский (в центре), его супруга Елена Зеленская и президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе во время саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре), его супруга Елена Зеленская и президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе во время саммита НАТО Фото: PETRAS MALUKAS/AFP

Во время ужина, который проходил в Вильнюсе вечером 11 июля, лидеры стран НАТО попросили президента Украины Владимира Зеленского "остыть". Это случилось после того, как Зеленский назвал "абсурдом" нежелание предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, за ужином лидеры стран НАТО дали понять: Зеленскому нужно остыть и посмотреть на ситуацию в целом, сообщает агентство. К этому времени президента США Джо Байдена не было на ужине.

После того, как НАТО дало понять, что не назовет точные сроки вступления Украины в альянс, Зеленский заявил:

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины".

Лидеры стран Запада напомнили, что Украине будут даны гарантии безопасности, а также будет еще раз подтверждена готовность принять страну в альянс.

По данным Bloomberg, на том, чтобы не давать Украине конкретных обещаний, настояли США и Германия.

По данным Bloomberg, прошлые варианты предлагали более четкий план по вступлению Украины в альянс, но Байден и канцлер Олаф Шольц "опасались зайти слишком далеко".

Их представители требовали внести правки в последние дни перед саммитом, расстроив и европейские страны, и украинских чиновников, пишет Русская служба BBC со ссылкой на Bloomberg.

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