Готовим приданое для малыша: какие средства гигиены и медикаменты положить в него

Рождение малыша, безусловно, одно из самых прекрасных, но в то же время и самых тревожных событий в жизни родителей. Как выбрать средства гигиены и медикаменты для первого приданого малыша? Предлагаем ознакомиться с подготовленными советами педиатра Детского клинического университета Дайры Бренчи.
Сознавая, что забота о приданом малыша для молодых родителей означает дополнительные расходы, предприятия и самоуправления приходят на помощь. Например, приданое родившимся в Олайне малышам дарит фармацевтическое предприятие Olainfarm. Однако большинству родителей приходится позаботиться об этом самим, поэтому особенно важно тщательно оценить, что покупать заранее, а какие покупки можно сделать позже, когда возникнет более конкретная необходимость.
В ожидании малыша у мамы и папы часто возникает ощущение, что им нужно абсолютно все, ну или по крайней мере 90% того, что предлагают торговцы товарами для младенцев. Но на самом деле это совсем не так. Для заботы о гигиене и здоровье новорожденного необходимы только основные продукты. Как объясняет педиатр Дайра Бренча, если дома есть недавно родившийся младенец, в приданом должны быть средства для ухода за кожей, измерения температуры, а также некоторые медикаменты первой необходимости и пищевые добавки.
#Для ухода за кожей
В приданом обязательно должно быть предназначенное для детей мыло. Так называемое «обычное» мыло может сушить и, следовательно, раздражать чувствительную кожу малыша. То же самое относится к влажным салфеткам. "Хочу подчеркнуть, что влажные салфетки не должны заменять воду! Они являются решением, когда вы находитесь вне дома. Мы рекомендуем подмывать попку м малыша ежедневно после каждой дефекации", - говорит педиатр.
Кожа новорожденного ребенка намного чувствительнее и нежнее, иногда можно наблюдать, что кожа становится сухой и даже шелушится. Не исключено, что в возрасте нескольких недель на лице малыша появляются пупырышки. Обычно их не нужно лечить, поскольку они связаны с воздействием гормонов матери. Для ухода за кожей новорожденных и младенцев следует выбирать подходящие для этой цели средства без красителей и ароматизаторов, при необходимости проконсультировавшись с семейным врачом или фармацевтом.
В первые дни жизни необходимо ухаживать за пупочной ранкой. Обычно она заживает и особого ухода не требует, главное промывать чистой водой и следить, чтобы подгузники не вызывали лишнего раздражения, однако в целях безопасности было бы хорошо, если бы дома было дезинфицирующее средство, например
"Фурасол", который можно было бы использовать при необходимости. Если врач не дал особых указаний, то ухаживать за пупком нужно раз в день.
#Для измерения температуры
При подготовке приданого малыша нельзя забывать и о термометрах. "В доме обязательно должно быть два термометра. Один для измерения температуры воды в ванне, а другой - для измерения температуры тела ребенка. Чтобы узнать последний показатель, все больше родителей выбирают покупку бесконтактных термометров, ведь их применение очень удобно. В то же время следует помнить, что этот термометр измеряет температуру поверхности тела. Поэтому она будет варьироваться в зависимости от того, куда помещено устройство. Нормальная температура новорожденного и ребенка может быть до 37,4 градусов по Цельсию, ведь важно, в какое время ее измеряют, например после еды, она будет выше. К тому же он может быть переменной. У младенца еще не созрели центры головного мозга, регулирующие температуру тела. Это означает, что ребенок может как быстро остыть, а также быстро перегреться. Родители должны заботиться о комфортной температуре окружающей среды, оптимальной в помещении, где находится малыш, является температура 22 градуса", - подчеркивает специалист. В то же время она предлагает родителям обратиться к наблюдающему семейному врачу или педиатру, если есть подозрения, что повышенная температура тела новорожденного связана с болезнью.
#Медикаменты и пищевые добавки
Если дома есть младенец, в шкафчике с лекарствами должны быть также медикаменты первой необходимости и отдельные пищевые добавки. "Первое, что должно быть в аптечке, - жаропонижающее средство, подходящее для новорожденных. Если есть выбор, я бы рекомендовала отдать предпочтение ректально применяемым медикаментам или свечкам, содержащим парацетамол", - говорит Д.Бренча.
В свою очередь, как еще один продукт, который следует приобрести после консультации с семейным врачом или фармацевтом, специалист упоминает подходящие для новорожденных пробиотики, содержащие бифидобактерии. Кишечный тракт новорожденного ребенка при рождении относительно стерилен, а микрофлора образуется постепенно и зависит от ряда факторов, таких как питание, окружающая среда, состояние здоровья. Бывают ситуации, когда дополнительно используемые пробиотики помогают обеспечить лучший уровень комфорта малыша, снизить газообразование.
Педиатр также напоминает, что с третьей недели жизни младенцу нужно давать также витамин D. Чаще всего младенцу рекомендуется давать 400-600 МЕ (международных единиц) витамина D. По мере роста малыша дозу нужно увеличивать, но об этом обязательно сообщит семейный [врач] или наблюдающий ребенка педиатр. Витамин D следует принимать также и молодой мамочке.
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