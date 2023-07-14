Готовим приданое для малыша: какие средства гигиены и медикаменты положить в него

Кожа новорожденного ребенка намного чувствительнее и нежнее, иногда можно наблюдать, что кожа становится сухой и даже шелушится. Не исключено, что в возрасте нескольких недель на лице малыша появляются пупырышки. Обычно их не нужно лечить, поскольку они связаны с воздействием гормонов матери. Для ухода за кожей новорожденных и младенцев следует выбирать подходящие для этой цели средства без красителей и ароматизаторов, при необходимости проконсультировавшись с семейным врачом или фармацевтом.

При подготовке приданого малыша нельзя забывать и о термометрах. "В доме обязательно должно быть два термометра. Один для измерения температуры воды в ванне, а другой - для измерения температуры тела ребенка. Чтобы узнать последний показатель, все больше родителей выбирают покупку бесконтактных термометров, ведь их применение очень удобно. В то же время следует помнить, что этот термометр измеряет температуру поверхности тела. Поэтому она будет варьироваться в зависимости от того, куда помещено устройство. Нормальная температура новорожденного и ребенка может быть до 37,4 градусов по Цельсию, ведь важно, в какое время ее измеряют, например после еды, она будет выше. К тому же он может быть переменной. У младенца еще не созрели центры головного мозга, регулирующие температуру тела. Это означает, что ребенок может как быстро остыть, а также быстро перегреться. Родители должны заботиться о комфортной температуре окружающей среды, оптимальной в помещении, где находится малыш, является температура 22 градуса", - подчеркивает специалист. В то же время она предлагает родителям обратиться к наблюдающему семейному врачу или педиатру, если есть подозрения, что повышенная температура тела новорожденного связана с болезнью.