Фото ⟩ Выступлением звезды хип-хопа Metro Boomin завершился первый день фестиваля Positivus

Metro Boomin, создавший свой собственный уникальный "темный" характер звучания, является автором и продюсером хитов для многих суперзвезд, а также сам выступает на сцене и выпускает собственную музыку с участием известных вокалистов. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Post Melone, Wiz Khalif - лишь малая часть из списка звезд, пластинки которых он продюсировал и которые принимали участие и в записи альбомов Metro Boomin.