Фото ⟩ Выступлением звезды хип-хопа Metro Boomin завершился первый день фестиваля Positivus

В пятницу, 14 июля, на Луцавсале прошел первый день фестиваля Positivus. Смотрите фотоотчет TVNET GRUPA!
Напомним, хэдлайнером первого дня Positivus стал Metro Boomin.
Metro Boomin, создавший свой собственный уникальный "темный" характер звучания, является автором и продюсером хитов для многих суперзвезд, а также сам выступает на сцене и выпускает собственную музыку с участием известных вокалистов. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Post Melone, Wiz Khalif - лишь малая часть из списка звезд, пластинки которых он продюсировал и которые принимали участие и в записи альбомов Metro Boomin.
Кроме того, в первый день фестиваля выступили также J.I.D, Томми Кэш (Tommy Cash), EarthGang, Emotional Oranges, Амината, Vēstnieks, Banda Banda, Патриша (Patrisha), Bel Tempo, MC Apšaude, Grēta, Элина Легздиня, Marko & Hotte, Микс Галвановскис и Laika suns.
Фестиваль проходит 14 и 15 июля в Риге на Луцавсале.
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