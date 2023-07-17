Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: успейте главное, пока Венера не стала ретроградной

Лето плавно переваливает за свой экватор, но это не повод грустить, ведь впереди еще полтора месяца тепла, любви и ярких эмоций. Астрологи DailyHoro рассказали, чего ожидать в грядущие семь дней и как привлечь больше удачи в свою жизнь.
Согласно прогнозам, на этой неделе будет аж два дня силы - 20 и 22 июля. В эти дни будут мощные аспекты между Марсом и Сатурном, а также Солнцем и Плутоном. В воскресенье ретроградной станет Венера, поэтому в последний день недели постарайтесь не перегружать себя делами. В эти семь дней Вселенная и ночные светила помогут всем избавиться самых ужасных привычек, став лучше. Постарайтесь сделать над собой хотя бы небольшое усилие, чтобы в конце недели ощутить, что время было прожито не зря.
Овен
Овнам нужно успеть укрепить свое биополе до воскресенья, поскольку энергетические проблемы, навеянные ретроградной Венерой, могут стать весьма ощутимыми уже в ее первый день - 23 июля. Овнам необходимо подготовиться к периоду небольшого спада мотивации и энтузиазма. Дальновидность не является сильной чертой характера этих людей, но предупреждение астрологов даст им возможность заранее среагировать. Сейчас важно развлекаться и работать, причем стараться делать все возможное для того, чтобы не оставалось никаких дел на потом. Можно покупать новые вещи, но не стоит сорить деньгами.
Телец
Тельцы на этой неделе будут очень продуктивны и сильны ментально, физически. Перед началом ретроградного движения Венеры им нужно успеть сделать все самое важное. Завистливые люди могут активизироваться уже в понедельник. Как говорили в одном фильме: "Те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и на тех, кто нам завидует". Дураки могут поумнеть, а вот завистники никогда не исправятся, так что от них лучше стараться держаться подальше. Это неплохое время для путешествий, смены обстановки, поисков любви и общения.
Близнецы
У Близнецов ожидается очень благоприятная, но весьма динамичная неделя с большим количеством различных неожиданных событий. Нервов эти люди могут потратить больше, чем обычно, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют им хорошо высыпаться. Близнецам жизненно необходимо отдыхать, ведь если они устанут - следующая неделя для них превратится в тотальный кошмар. Всем хочется раскрепоститься, но сейчас не время расслабляться. Нужно действовать, но делать это мудро.
Рак
Ракам больше всего стоит опасаться токсичных людей и манипуляторов. В полной мере раскроется тема партнерства. Раки смогут найти людей, способных помочь им определиться с дальнейшими планами, а также оказать помощь в достижении текущих целей на работе и в бизнесе. Отклонять предложения о помощи было бы неразумно. Также астрологи настоятельно советуют не упускать деталей. Сейчас важна каждая мелочь. Именно в мелочах будет сконцентрировано счастье этих людей.
Лев
Львам нужно начинать поддерживать свое биополе сильным, так как со следующей недели Венера перестанет это делать в полной мере. Например, можно начать заниматься умеренными физическими нагрузками, более эффективно отдыхать, есть энергетически полезную еду. Если эта благоприятная неделя начнется не с самой приятной ноты, нужно помнить, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Проблемы первых дней недели обернутся большими победами в обозримом будущем. Все, что требуется Львам для счастья - это капелька веры в себя. Их жизнь изменится в лучшую сторону, если они не будут ждать у моря погоды.
Дева
Девам стоит начать доверять своей интуиции. На этой неделе шестое чувство будет максимально полезным, причем не только в критических ситуациях. Астрологи считают, что Девам не стоит взваливать на себя все тяготы мира. Нужно заниматься своими делами, а на проблемы окружающих выделять умеренное количество времени. Лучше подумать о себе. Здоровый и умеренный эгоизм - то, что доктор прописал в период с 17 по 23 июля. При этом Девам нужно отказаться от стратегии "за всё отвечаю сам и не принимаю чужую помощь". Да, иногда действительно лучше все сделать самостоятельно, но не сейчас.
Весы
Весам на этой неделе удастся преодолеть препятствия, блокирующие привлечение счастья. Они с высокой вероятностью поймут, что приносит им негатив и что делает их несчастными. Это значит, что Весы смогут составить план действий на будущее и осознать, каковы их основные цели. Спасательным кругом в сложных ситуациях для них станет кто-то из близких людей. Не стоит отвергать помощь родственников, друзей, второй половинки. Порой мы не можем обойтись без поддержки. Весам сейчас очень нужна помощь, даже если им кажется, что это совсем не так.
Скорпион
Скорпионам стоит попробовать превратить свой дом в место силы, так как автоматическое восстановление энергетики сойдет на нет из-за проблем с Венерой, которая 23 июля станет ретроградной. Важно подготовиться к этому событию, наведя порядок. Не исключено, что Скорпионов постараются обвести вокруг пальца токсичные люди. Обман будет процветать, но люди данного знака Зодиака смогут справиться с этим. Их природная проницательность поможет преодолеть проблемы. Их символизм может озадачить Скорпионов, но не нужно искать тайный смысл во всем происходящем.
Стрелец
Стрельцам ночные светила помогут избавиться от негативных чувств и мыслей, причем сделать это как можно скорее. Наступает время очищения от всего ненужного. Показать себя с лучшей стороны - вот главная задача Стрельцов сейчас. Не нужно для этого выпрыгивать из штанов и совершать какие-то яркие поступки. Достаточно просто быть добрее, спокойнее, отзывчивее. Если проявлять чрезмерный эгоизм и агрессию, то это может спровоцировать возвращение старых проблем. Стрельцам нельзя жить прошлым. Важно устремить свой взор в будущее, как бы сложно ни было отказаться от мыслей о вчерашнем дне.
Козерог
Козерогам ночные светила помогут исцелиться от душевных и физических проблем. Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти на очень долгий срок. Все плохое, наоборот, уйдет очень быстро, не оставив следа. Именно поэтому астрологи советуют Козерогам как можно реже негативно реагировать на чужие неприятные слова и поступки. Жизнь может наполниться очень приятными противоречиями, многие из которых заставят Козерогов вновь поверить в чудеса и удачу.
Водолей
Водолеям не стоит противиться переменам, которые для них приготовили планеты и звезды. Открытое противостояние всему новому в жизни может навредить будущим успехам в любви и карьере. Первое, что необходимо сделать Водолеям сейчас - это научиться фокусировать внимание. Астрологи советуют браться только за самые важные дела и проекты, отложив все второстепенное до лучших времен. Большое внимание стоит уделить своему здоровью и самочувствию. Отдых и расслабление очень важны.
Рыбы
В жизни Рыб может появиться достаточно много заносчивых и не особо приятных людей. Из-за них от Рыб может отвернуться удача, ведь реагировать спокойно на их выпады вряд ли получится. Все, что нужно сделать людям данного знака - это просто абстрагироваться от негативных мыслей, порождаемых токсичными личностями. В противном случае Рыб могут ждать эмоциональные проблемы. Также остаться на плаву или выбиться в лидеры в каком-то важном деле Рыбам помогут здоровые амбиции и рассудительность. Не нужно ставить перед собой сложные задачи, лучше сфокусироваться на чем-то приятном.
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