Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: успейте главное, пока Венера не стала ретроградной

Лев

Львам нужно начинать поддерживать свое биополе сильным, так как со следующей недели Венера перестанет это делать в полной мере. Например, можно начать заниматься умеренными физическими нагрузками, более эффективно отдыхать, есть энергетически полезную еду. Если эта благоприятная неделя начнется не с самой приятной ноты, нужно помнить, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Проблемы первых дней недели обернутся большими победами в обозримом будущем. Все, что требуется Львам для счастья - это капелька веры в себя. Их жизнь изменится в лучшую сторону, если они не будут ждать у моря погоды.

Дева

Девам стоит начать доверять своей интуиции. На этой неделе шестое чувство будет максимально полезным, причем не только в критических ситуациях. Астрологи считают, что Девам не стоит взваливать на себя все тяготы мира. Нужно заниматься своими делами, а на проблемы окружающих выделять умеренное количество времени. Лучше подумать о себе. Здоровый и умеренный эгоизм - то, что доктор прописал в период с 17 по 23 июля. При этом Девам нужно отказаться от стратегии "за всё отвечаю сам и не принимаю чужую помощь". Да, иногда действительно лучше все сделать самостоятельно, но не сейчас.

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