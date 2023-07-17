В Адажи пьяный водитель поехал за алкоголем и сигаретами, но попал в серьезное ДТП

На кадрах видно, что Янис, закупив все необходимое, на стоянке у магазина Elvi садится за руль машины и пытается выехать с территории. На полпути, уже добравшись до Ригас гатве, мужчина вспомнил, что забыл купить сигареты. В стрессе из-за отсутствия сигарет Янис поспешно выкрутил руль, чтобы вернуться на стоянку, однако выполнить резкий маневр у него не получилось, и произошла авария.