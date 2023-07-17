В Адажи пьяный водитель поехал за алкоголем и сигаретами, но попал в серьезное ДТП

Житель Адажи в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль Toyota Yaris и попал в аварию. Когда приехала полиция, вид открылся довольно печальный, сообщает передача Degpunktā.
Житель Адажи Янис (имя изменено) в 8 часов утра поехал в ближайший магазин AlkOutlet за алкоголем. Расположенные в городе камеры видеонаблюдения зафиксировали маршрут мужчины.
На кадрах видно, что Янис, закупив все необходимое, на стоянке у магазина Elvi садится за руль машины и пытается выехать с территории. На полпути, уже добравшись до Ригас гатве, мужчина вспомнил, что забыл купить сигареты. В стрессе из-за отсутствия сигарет Янис поспешно выкрутил руль, чтобы вернуться на стоянку, однако выполнить резкий маневр у него не получилось, и произошла авария.
Начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис рассказал, что, прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что автомобиль врезался в дерево. На вопрос, употреблял ли он алкоголь, пострадавший ответил утвердительно.
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