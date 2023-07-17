В Риге заработал еще один ночной рынок

Торговля на ночном рынке будет проходить каждую среду.

Купить сезонные овощи, фрукты и ягоды, растения и саженцы, различные мясные, рыбные и молочные продукты, продукты пчеловодства и другие фермерские товары можно у местных фермеров и домашних производителей.

Если будет интерес со стороны торговцев и покупателей, количество вечерних торговых дней может быть увеличено. В настоящее время в остальные дни недели Видземский рынок открыт с 7:00 до 20:00.

С прошлого года оператором рынка является общество муниципального капитала ООО Rīgas nami. Компания работает над ревитализацией площади рынка, чтобы превратить ее в многофункциональное место для торговли, общественного питания, культуры, искусства и бизнеса, а также просто для времяпрепровождения в зеленой зоне в самом центре города.

Все, что сейчас происходит с рынком - попытки оживить его. Рижская дума уже несколько лет думает об этом. И вот пошли на эксперимент, пишет RUS LSM.

"Раньше это место было только для торговли. Сейчас, как мы видим, территорию озеленили, здесь есть столы, стулья. Мы хотим открыть это пространство для жителей. Думаем, что здесь могут происходить и культурные мероприятия. Некоторые известные имена мы увидим здесь осенью. Так что наш концепт - открыть территорию, позволить существовать здесь разным форматам… Видземский рынок - очень сложный объект, он требует много вложений. Пока специалисты разрабатывают новое видение рынка, мы организуем различные мероприятия, чтобы увидеть, что жизнь здесь продолжается", - пояснила представитель Rīgas nami Даце Прейса.