Ринкевич: обществу нужна уверенность в том, что наказания за преступления справедливы

Обществу нужна уверенность в том, что наказания, применяемые за уголовные преступления, соразмерны и справедливы, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который сегодня в Рижском замке встретился с генеральным прокурором Юрисом Стукансом.
Как сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе встречи Ринкевич попросил разъяснений о соображениях прокуратуры в тех или иных случаях в отношении политики вынесения приговоров и используемых критериев при назначении наказаний и о том, каким образом достигается непротиворечивость политики назначения наказаний в постановлениях суда и постановлениях прокуратуры.
"Доверие общества к способности прокуратуры обеспечить законность и справедливость складывается из способности прокуратуры разъяснить свою позицию по конкретным делам, особенно по делам, касающимся щепетильных и важных для общества вопросов. Например, по делам, касающимся вопросов государственной безопасности и защиты личности от насилия", - подчеркнул президент.
Ринкевич обратил внимание на то, что он соблюдает гарантии независимости судебной власти и запрет на вмешательство в конкретную деятельность судебной власти, закрепленные в законе "О судебной власти". Миссией прокуратуры как института судебной власти является обеспечение законности и справедливости, а также защита прав и законных интересов личности и государства.
В то же время обществу необходимы гарантии того, что наказания, применяемые за уголовные правонарушения, соразмерны и справедливы и в равной степени учитывают все цели наказания, в том числе необходимость устрашения с целью предотвращения совершения преступлений, считает политик.
Это особенно важно в делах о преступлениях против национальной безопасности в контексте гибридной войны. Ринкевич предложил генпрокурору представить предложения по внесению изменений в нормативные акты с целью унификации политики наказаний. Указанные вопросы будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности, которое будет созвано президентом.
В последние дни общественность обсуждает, насколько адекватным было наказание для прокремлевского активиста, редактора российского СМИ Sputnik Lietuva Марата Касема, оштрафованного на 15 500 евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России.
Ринкевич отметил в этой связи, что "отдельные решения прокуратуры в последнее время вызывают вопросы".
В ходе беседы генеральный прокурор проинформировал президента о результатах проверки обстоятельств дела Екабпилсской трагедии.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами преследовал женщину, о чем она регулярно сообщала в полицию, но защиту не получила.
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