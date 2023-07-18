Ринкевич: обществу нужна уверенность в том, что наказания за преступления справедливы

Как сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в ходе встречи Ринкевич попросил разъяснений о соображениях прокуратуры в тех или иных случаях в отношении политики вынесения приговоров и используемых критериев при назначении наказаний и о том, каким образом достигается непротиворечивость политики назначения наказаний в постановлениях суда и постановлениях прокуратуры.

"Доверие общества к способности прокуратуры обеспечить законность и справедливость складывается из способности прокуратуры разъяснить свою позицию по конкретным делам, особенно по делам, касающимся щепетильных и важных для общества вопросов. Например, по делам, касающимся вопросов государственной безопасности и защиты личности от насилия", - подчеркнул президент.

Ринкевич обратил внимание на то, что он соблюдает гарантии независимости судебной власти и запрет на вмешательство в конкретную деятельность судебной власти, закрепленные в законе "О судебной власти". Миссией прокуратуры как института судебной власти является обеспечение законности и справедливости, а также защита прав и законных интересов личности и государства.