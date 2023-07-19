В Латвии судили двух украинцев: они пытались переправить нелегальных иммигрантов

Даугавпилсский суд по двум делам приговорил граждан Украины к небольшим срокам тюремного заключения за попытку переместить нелегальных иммигрантов или предоставить им возможность нелегально находиться в Латвии, следует из решения судов.
В первом случае гражданин Украины пытался незаконно перевезти через государственную границу несколько человек.
В феврале этого года обвиняемый согласился на предложение неустановленного в досудебном уголовном производстве лица незаконно перевезти через границу Латвии троих нелегальных иммигрантов, чтобы доставить в Польшу. Предложение предусматривало оплату от 250 до 300 евро за каждого человека.
Следуя указаниям лица, обвиняемый выехал на автомобиле на лесную дорогу в волости Скрудалиенас, где в заранее оговоренном месте собирался встретить и забрать трех граждан Сирии, незаконно проникших в Латвию с территории Беларуси без действующих виз и разрешений на пребывание.
Преступление не удалось совершить до конца, так как машину обвиняемого остановили сотрудники погранохраны.
Мужчина также обвиняется в использовании поддельного документа, который он предъявил пограничникам, а именно польские водительские права.
Обвиняемый является гражданином Украины, не состоящим в браке, со средним образованием, без иждивенцев, работающим, ранее не судимым. Суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы. Время нахождения под стражей и в заключении с февраля по начало июня суд засчитал в срок отбывания наказания.
По другому делу тот же суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на 65 суток. В приговор было включено содержание под стражей с 11 апреля по начало июня.
Обвиняемый умышленно предоставил нескольким лицам возможность нелегально находиться в Латвии. Ему также поступило предложение от лица, не установленного в ходе досудебного расследования, осуществить переселение группы нелегальных мигрантов в Латвию.
Согласившись, мужчина приехал из Вильнюса в указанное место, где в лесу его поджидала группа нелегальных мигрантов.
Обвиняемый разрешил пяти гражданам Индии без действительных проездных документов сесть в свой автомобиль. Позднее машину остановила Госполиция.
Своими действиями обвиняемый из корыстных побуждений преднамеренно предоставил указанным лицам возможность незаконного пребывания в Латвии.
Личность обвиняемого установлена, он гражданин Украины, работает, ранее не отбывал наказания в Латвии, разведен, имеет среднее профессиональное образование и одного несовершеннолетнего ребенка на содержании.
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