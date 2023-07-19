В Латвии судили двух украинцев: они пытались переправить нелегальных иммигрантов

В первом случае гражданин Украины пытался незаконно перевезти через государственную границу несколько человек.

В феврале этого года обвиняемый согласился на предложение неустановленного в досудебном уголовном производстве лица незаконно перевезти через границу Латвии троих нелегальных иммигрантов, чтобы доставить в Польшу. Предложение предусматривало оплату от 250 до 300 евро за каждого человека.

Следуя указаниям лица, обвиняемый выехал на автомобиле на лесную дорогу в волости Скрудалиенас, где в заранее оговоренном месте собирался встретить и забрать трех граждан Сирии, незаконно проникших в Латвию с территории Беларуси без действующих виз и разрешений на пребывание.

Преступление не удалось совершить до конца, так как машину обвиняемого остановили сотрудники погранохраны.

Мужчина также обвиняется в использовании поддельного документа, который он предъявил пограничникам, а именно польские водительские права.