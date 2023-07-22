От 1 до 10: насколько вы высокомерны по знаку Зодиака

Лев (10 баллов)

Самые высокомерные личности рождаются под знаком Льва. Пусть эти люди не всегда демонстрируют свое истинное лицо, в душе они выраженные эгоисты, считающие себя центром Вселенной, вокруг которого должны крутиться все остальные. Пообщавшись со Львом, вы заметите, что этот человек - эгоист до мозга костей.

Он соглашается только на самое лучшее, и при этом ему совершенно не интересно, что достанется вам и что вы думаете по этому поводу.

К слову, повадки этого человека и его манера общения явно дают понять, что перед вами королевская персона, которая требует особого отношения.

Дева (6 баллов)

Девы также преуспели в высокомерии, хоть им и далеко до Львов.

Эти люди - выраженные идеалисты, которые считают себя умнее, точнее, выдержаннее, пунктуальнее и аккуратнее всех вокруг.

Себя они считают совершенством, а потому относятся к окружающим с явным пренебрежением. Правда, люди, хорошо знающие Дев, со временем просто перестают воспринимать этих людей и не обращают внимания на их тщеславие.

Игнорирование - лучшее "лекарство" для таких заносчивых личностей. Когда их перестают воспринимать, они понимают свои ошибки и становятся лучше.

Весы (3 балла)