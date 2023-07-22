В больнице Страдиня врачи удалили огромную опухоль, которая уже дошла до сердца

Тяжелейшая операция завершилась удачно, однако в любой момент мог оторваться тромб, и тогда исход был бы летальным.

Врачи впервые увидели гигантскую раковую опухоль в брюшной полости женщины во время обследования в Даугавпилсской региональной больнице.

"Кровеносный сосуд, который обычно около миллиметра, увеличивается на пять-шесть, и с каждым прикосновением пинцета начинается кровотечение, которое необходимо остановить. Наш опыт показывает, что, даже если не делать ничего лишнего, кровопотеря составляет полтора-два литра", - рассказал сосудистый хирург Марциньш Гединьш.

После первого этапа операции команда кардиохирургов под руководством профессора Петериса Страдиньша вскрыла предсердие сердца и в условиях искусственного кровообращения, не останавливая сердце, удалила оттуда опухолевые тромбы.

"Мы способны на очень многое, но есть большой вопрос - почему в современной Латвии это происходит? Поэтому я все-таки призываю раз в год заходить к своему семейному врачу. И сдавать анализы. Анализы крови. Анализы мочи", - призвал Гединьш.

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