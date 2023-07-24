Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля: ретроградная Венера набирает обороты - будьте готовы!

С прошлого воскресенья началось ретроградное движение Венеры, что очень сильно может ударить по нашей энергетике и настроению, предупредили астрологи DailyHoro и дали советы представителям каждого знака Зодиака на последнюю неделю июля.
Будут и положительные события - например, переход Меркурия в Деву, который ознаменует собой начало нового благоприятного периода в деловой и финансовой сферах, добавили эксперты. Еще Меркурий поможет в обучении, получении знаний, обострит интуицию и даст возможность быстрее находить общий язык друг с другом.
Овен
У Овнов на этой неделе может начаться легкая черная полоса в какой-то из сфер жизни, но в какой именно, сказать заранее весьма непросто. Единственное, что астрологи знают точно, так это то, что если бы не было черных полос, мы бы не ценили белые. Овнам нужно принять тот факт, что многие вещи могут пойти не совсем так, как им того хотелось бы. Да, это неприятно, но если приготовиться к подобному течению событий заранее, то можно остаться на плаву.
Телец
Тельцам сейчас ни в коем случае нельзя распылять свои ресурсы попусту. Венера в обратном движении, поэтому подобный подход будет крайне не эффективным и как минимум убыточным. Необходимо делать только то, что наиболее важно. Остальное лучше обходить стороной. Нужно держаться поближе к тем людям, которые помогают получать удовольствие от мелких радостей. Это очень важно для Тельцов, ведь радость на этой неделе не будет появляться спонтанно.
Близнецы
У Близнецов наступает все лучшее и лучшее время для работы, особенно интеллектуальной и креативной. Физическое переутомление будет все более опасным. Особый успех ожидает Близнецов в сфере любви и в семейных делах. Это обусловлено мощным Меркурием, который позволяет испытывать неподдельное удовольствие от простого человеческого общения. Нужно научиться делиться своими мыслями и эмоциями. Близнецов ждут приятные романтические встречи и флирт.
Рак
Ракам астрологи настоятельно советуют не перегибать палку в плане работы. Нужно научиться отдыхать и релаксировать, причем делать это так, чтобы не приходилось тратить много средств. Ракам нужно сконцентрироваться на том, чего хочет душа, а не требует кто-то извне. В период с 24 по 30 июля нужно браться за новые дела, а также заниматься поисками новых хобби и увлечений. Еще астрологи советуют Ракам научиться прощать обиды. Важно дать зажить старым ранам и отпустить груз прошлого.
Лев
Львы будут весьма продуктивны на этой неделе, если сравнивать их с другими знаками. В целом же энергетика этих людей немного снизится по сравнению с предыдущей неделей, но это будет не критично. Львам нужно сменить грубую силу на расчетливость, если они хотят продвинуться в делах и в работе, но при этом не ощущать себя выжатыми словно лимон к концу рабочей недели. Также лучше перестать браться за несколько дел одновременно. Такой подход тоже будет убыточным.
Дева
Девам астрологи советуют не провоцировать никого на негативные эмоции, а также не поддерживать попытки врагов и недоброжелателей вывести конфликт на новый уровень. Девам в силу своего холеричного характера крайне трудно не отвечать негативом на негатив, но они смогут справиться с напором со стороны недругов. Бурные эмоции могут дискредитировать Дев в глазах окружающих. Главный враг успеха для представителей этого знака - спешка и уныние.
Весы
У Весов на время приостановится интенсивная экспансия во всех сферах жизни. Сил будет куда меньше обычного из-за Венеры. Перерасход энергии чреват очень сильным утомлением. Не исключено, что Вселенная захочет сделать так, чтобы Весы встретили на своем пути новые жизненные дилеммы. С высокой вероятностью этим людям придется сделать какой-то очень важный выбор, который определит дальнейший вектор их развития.
Скорпион
Скорпионам нужно постараться ничего не терять в эти дни - потерянное в период с 26 по 30 июля уже никогда не вернется. Это касается не только физических предметов типа ключей от дома или машины, но еще и одухотворенных вещей: любви, дружбы, доверия. Нужно быть предусмотрительнее и общаться с окружающими крайне осторожно, ничего не обещая сверх меры. Скорпионам стоит немного поубавить пыл на работе. Переутомление будет очень сильно бить по здоровью и настроению.
Стрелец
Стрельцам можно попробовать отправиться в путешествие, но делать это наименее затратным способом - как в плане финансов, так и в плане энергии. Если вдруг сейчас все плохо, то нужно помнить, что за темной ночью всегда следует яркий рассвет. Этот яркий рассвет может наступить сразу после перехода Меркурия в знак Девы. Стрельцам необходимо показывать миру только самые лучшие черты своего характера. В противном случае жизнь может сильно измениться, причем далеко не в самую лучшую сторону.
Козерог
Первое, о чем стоит помнить всем людям данного знака Зодиака - умеренность принесет им спасение. Важно заниматься всем по чуть-чуть, а не браться за все сразу. Козерогам нужно направить вектор мыслей в правильное русло - в работу, дела. Не стоит забывать и про семью. Вполне возможно, что кому-то из близких или сразу всем понадобится помощь. Нужно оказать ее своевременно и без каких-либо условий. Доброта не должна требовать оплаты и взаимных услуг.
Водолей
Урегулирование разногласий - вот чем нужно заниматься Водолеям на этой неделе. Если между ними и их близкими есть какие-то проблемы, то их нужно срочно решать. Чем быстрее Водолеи это сделают, тем меньше проблем будет в будущем. Не исключено, что в жизни представителей данного знака будут появляться новые враги. Не стоит мстить недоброжелателям. Если хочется насолить вредному человеку, то нужно просто не быть на него похожим.
Рыбы
Рыбам на этой неделе стоит перестать действовать по наитию. Шестое чувство может начать подводить их из-за проблем с Венерой. Рыбам необходимо стремиться к тому, чтобы оставаться спокойными и умиротворенными. Любой выход из себя может спровоцировать шквал проблем. На этой неделе поднять себе настроение можно при помощи шопинга. Меркурий сделает так, что Рыбы с большей вероятностью смогут наткнуться на скидки и приятных продавцов.
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