Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля: ретроградная Венера набирает обороты - будьте готовы!

Дева

Девам астрологи советуют не провоцировать никого на негативные эмоции, а также не поддерживать попытки врагов и недоброжелателей вывести конфликт на новый уровень. Девам в силу своего холеричного характера крайне трудно не отвечать негативом на негатив, но они смогут справиться с напором со стороны недругов. Бурные эмоции могут дискредитировать Дев в глазах окружающих. Главный враг успеха для представителей этого знака - спешка и уныние.

Весы

У Весов на время приостановится интенсивная экспансия во всех сферах жизни. Сил будет куда меньше обычного из-за Венеры. Перерасход энергии чреват очень сильным утомлением. Не исключено, что Вселенная захочет сделать так, чтобы Весы встретили на своем пути новые жизненные дилеммы. С высокой вероятностью этим людям придется сделать какой-то очень важный выбор, который определит дальнейший вектор их развития.

Скорпион

Скорпионам нужно постараться ничего не терять в эти дни - потерянное в период с 26 по 30 июля уже никогда не вернется. Это касается не только физических предметов типа ключей от дома или машины, но еще и одухотворенных вещей: любви, дружбы, доверия. Нужно быть предусмотрительнее и общаться с окружающими крайне осторожно, ничего не обещая сверх меры. Скорпионам стоит немного поубавить пыл на работе. Переутомление будет очень сильно бить по здоровью и настроению.

Стрелец