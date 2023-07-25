Дубокса раскритиковали за песни на русском на празднике в Энгуре. Артист ответил

Солист группы A-Europa Арутр Дубокс выступил на празднике в Энгуре, исполнив свои хиты. После концерта он был основательно удивлен волной критики в Сети - за исполнение песен в том числе на русском. Своим мнением он поделился с изданием Privātā Dzīve.
В Twitter появился фрагмент видеозаписи с концерта: "Ух, какой праздник привезла в Энгуре A-Europa! Из всех мест в Латвии именно эту деревню Дубокс выбрал для завывания своей туц-балады на русском языке".
Uhh, kādus svētkus “A-eiropa” uz Enguri atvedusi! :)— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) July 14, 2023
No visām vietām Latvijā, tieši šajā ciemā Duboks izvēlējies gaudot savu tucbalādi krievu valodā.
Nu bet kādēļ?
Engurē! pic.twitter.com/RZnlOYyvWf
"Почему Дубокс поет на русском? И никто не освистывает?" - удивлялась также журналистка Элита Вейдмане. Это были не единственные комментарии от пользователей Сети на тему.
В свою очередь, сам артист удивлен прозвучавшим упрекам. "Во время праздника я пел только две песни на русском языке - "Только так" и "Держись за небо", остальные - на латышском. В Twitter человек решил разместить видео с песней на русском языке, но те, что были на латышском - не поставил", - сказал Дубокс журналу.
"Я прекрасно осознаю, что такое Энгуре и где он находится. Честно говоря, у меня было внутреннее чувство, что, может быть, не нужно петь на русском. Однако, гуляя по рынку в Энгуре, общение там было на многих языках, в том числе и на русском. От организаторов не было указаний не петь на русском", - подчеркнул Дубокс.
Певец признается - с такой критикой он столкнулся впервые. "Не понимаю этих обвинений, поскольку у нас пока что нет запрета петь по-русски".
Больше читайте в издании Privātā Dzīve от 25 июля!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!