В Пурвциемсе водитель заснул во время заполнения согласованного заявления после ДТП

В рижском микрорайоне Пурвциемс водитель после аварии заснул в машине во время заполнения согласованного заявления, сообщает передача Degpunktā.
Возможно, водитель мог бы избежать наказания, если бы сумел концентрировать внимание еще минут 15, пока заявление не будет составлено.
ДТП произошло на улице Иерикю по направлению к улице Унияс. Водитель Audi потерял бдительность и, по словам водителя Volkswagen Caddy, въехал в его автомобиль сзади. Было решено составить согласованное заявление, так как обе машины могли продолжать движение.
Однако водитель Audi заснул в своей машине, пока протокол заполнял второй водитель. Заснули и пассажиры, более того, никто не реагировал, пока их пытались разбудить, поэтому на место происшествия были вызваны как медики, так и полиция.
В данный момент стражи порядка ждут от медучреждения результатов экспертизы, которая покажет, сел ли госпитализированный водитель Audi за руль уставшим или все-таки влияние оказал алкоголь или другие вещества.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!