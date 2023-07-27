Украина: ЧВК "Вагнер" вербует в Беларуси людей, готовых воевать в Литве и Польше

По информации центра, набор в ряды ЧВК "Вагнер" происходит во время обучения военнослужащих.

"В ходе учений, которые проходят среди военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, происходит набор в ряды ПЧВК "Вагнер", - заявили в центре.

Как стало известно центру, одним из условий контракта является готовность военнослужащих, проходящих подготовку под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер", к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью стран, в частности в Польше и Литве.

По оценкам пограничной службы Украины, в Беларусь уже прибыло около 5000 "вагнеровцев".

Ранее сообщалось, что лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "его стали напрягать" "наемники" ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Беларуси, поскольку они, по его словам, хотят "сходить на экскурсию в Варшаву". Лукашенко рассказал об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июля.

Галерея: ЧВК "Вагнер"