Украина официально перенесла Рождество

В Украине официально изменили дату празднования Рождества. Вместо 7 января его перенесли на 25 декабря. Также изменились даты еще нескольких праздников.

День крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности, вместо 28 июля будут отмечать 15 июля, День Украинского казачества и День защитников и защитниц перенесли с 14 октября на 1 октября.

Теперь 25 декабря будет выходным днем в Украине.

Как говорится в пояснительной записке, украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология практически во всех сферах жизни, в том числе в отношении соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества 7 января.

"Праздник Рождества Христова - великий христианский праздник, который является неотъемлемой частью нашей украинской культуры. Большинство православных христиан мира отмечают праздник Рождества Христова 25 декабря", - говорится в документе.

24 мая Украинская Православная Церковь одобрила полный переход на юлианский календарь с 1 сентября. По этому принципу живет большинство православных церквей мира.