Tele2 предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников предприятия

Компания указала агентству LETA, что активизировались мошенники, которые звонят клиентам предприятия, выдавая себя за сотрудников Tele2, и пытаются получить код от портала самообслуживания mans.tele2.lv.

Мошенники, которые начинают разговор с клиентом на иностранном языке, часто в качестве обоснования получения кода используют якобы заявку на смену номера, а также то, что с соответственным номером якобы осуществлены незаконные действия. Кроме того, мошенники звонят, используя мобильные приложения.

Tele2 напоминает, что сотрудники предприятия никогда не начинают разговор с клиентами, и предприятие никогда не звонит клиентом, используя такие приложения как WhatsApp, Viber или FaceTime. Кроме того, Tele2 никогда не вносит изменения в данные без инициативы клиента, и, осуществляя изменения в услугах, информирует клиента по меньшей мере за 30 дней. Сотрудники предприятия также не просят спешить с принятием решения во время разговора, этот метод характерен для мошенников.

Если у клиента появились подозрения, что он разгласил мошеннику данные, Tele2 призывает убедиться, не изменены ли данные на портале самообслуживания mans.tele2.lv, и сменить пароль. В случае необходимости можно связаться с Tele2 и уточнить, действительно ли сотрудник предприятия звонил клиенту.

Кроме того, Tele2 призывает клиентов тщательно обдумывать, какую информацию и данные публиковать в соцсетях, так как мошенники часто используют их, чтобы собрать информацию о человеке и начать с ним разговор.