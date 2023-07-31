"Определяемся со следующими задачами": Пригожин объявил о приостановке вербовки в ЧВК "Вагнер"

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) "группу", которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором", - заявил Пригожин, отметив, что большая часть наемников находится в отпуске, так как у них был "период напряженной работы".

Пригожин в своем сообщении указал, что дата, когда вербовочные центры ЧВК "Вагнер" в России возобновят работу, пока не установлена.

Он также отметил, что "Вагнер" продолжает активную работу в Африке и Беларуси.

"Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – "Группа Вагнера" продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси. Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России", - отметил Пригожин.

Напомним, сразу же после бунта Пригожина вербовочные центры "Вагнера" прекратили работу, однако затем их деятельность была возобновлена.

23 и 24 июня около 36 часов длился военный мятеж под руководством лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина, в ходе которого колонны наемников захватили Ростов-на-Дону, а затем стали двигаться к Москве.

Когда до столицы оставалось около 200 км, Пригожин неожиданно объявил о прекращении восстания.

В Кремле заявили, что разрядить обстановку помог белорусский диктатор Александр Лукашенко, и было решено, что Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер", не желающие подписывать контракты с Министерством обороны, переедут в Беларусь, а уголовное дело, возбужденное в связи с мятежом, будет прекращено.