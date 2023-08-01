По просьбам трудящихся и назло Путину: Британия решила затормозить зеленую революцию

Бизнес или политика?

Сунак говорит, что без ископаемого топлива «зеленая революция» невозможна, поскольку возобновляемые источники не способны полностью покрыть потребности экономики и населения в электроэнергии в часы пиковых нагрузок.

Сунак заправляет машину бензином Фото: BBC

«Даже когда мы нейтрализуем выбросы к 2050 году, четверть наших энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет нефти и газа, — сказал премьер-министр Британии. — Но некоторые хотят, чтобы мы покупали их у враждебных государств, а не добывали у себя дома».

Под «некоторыми» Сунак имеет в виду оппозицию.

В опросах общественного мнения Лейбористская партия решительно опережает правящих консерваторов . Тори проигрывают довыборы в парламент в одном округе за другим, и социологи прочат им разгром на всеобщих выборах в следующем году.

Чтобы исправить ситуацию, Сунак взял на себя обязательства сбить инфляцию, оживить экономику, остановить наплыв нелегальных мигрантов в лодках через Ла-Манш и преодолеть кризис в здравоохранении.

На всех четырех фронтах успехов пока нет. Зато неожиданно сыграла совсем другая ставка.

Тори выиграли довыборы в округе Бориса Джонсона, сложившего депутатские полномочия в преддверии решения дисциплинарной комиссии, которое грозило ему изгнанием из парламента за то, что он вводил его в заблуждение будучи премьер-министром.