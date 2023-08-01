Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Крупнейший в мире производитель комбайнов остановил завод в Краснодаре и надеется на продолжение "зерновой сделки". Владелица фирмы возглавила Восточный комитет немецкой экономики.
"Мы не можем и не хотим уходить из одного из важнейших в мире сельскохозяйственных регионов. Но ситуация очень неопределенная, поэтому мы не даем никаких прогнозов", - так нынешнее состояние бизнеса в России описал новый глава крупнейшего немецкого производителя сельхозтехники Claas Ян-Хендрик Мор (Jan-Hendrik Mohr). Выпуск комбайнов на заводе в Краснодаре остановлен, большинство его сотрудников пришлось уволить, однако поставки зерноуборочной техники в РФ продолжаются, такая продукция не под санкциями, в отличие от тракторов, хотя получать деньги за свой товар становится все труднее.
Claas доволен бизнесом в Узбекистане и Казахстане
Обо всем этом Ян-Хендрик Мор, ставший генеральным директором Claas четыре месяца назад, рассказал в своем первом большом интервью для СМИ. Он дал его газете Süddeutsche Zeitung (SZ), и ее корреспонденты значительную часть опубликованной 31 июля беседы посвятили взаимоотношениям этого концерна с Россией.
Ведь до недавних пор это была одна из тех немецких фирм, которые практически всегда упоминались, когда речь заходила об успешном развитии германо-российского экономического сотрудничества. Теперь же на нее часто указывают как на крупного плательщика налогов в бюджет воюющей России. Одновременно эта компания активно осваивала и рынки других постсоветских стран с большим аграрным производством, прежде всего - зерновых культур.
Этой экспансии целенаправленно содействовала Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser), основная владелица семейного предприятия Claas и глава его наблюдательного совета. На протяжении последних десяти лет она входила в правление Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft), а теперь, в июне 2023, даже стала новым председателем этой влиятельной организации, которая лоббирует интересы немецких фирм, ведущих бизнес в Восточной Европе и на территории бывшего СССР.
Так что далеко не случайно, что Ян-Хендрик Мор, отвечая на вопрос Süddeutsche Zeitung, в каких именно регионах дела у концерна с годовой выручкой в 4,9 млрд евро идут сейчас особенно хорошо, после Европы и Америки особо выделил в Азии Узбекистан и Казахстан. А вот в России и Украине, добавил он, "бизнес в результате войны сильно пострадал".
Важность "зерновой сделки" и альтернативных маршрутов
На вопрос журналистов, как концерн справляется с ситуацией, когда эти два очень крупных производителя зерна вдруг оказались в состоянии войны друг с другом, генеральный директор Claas ответил: "Мы осуждаем нападение России на Украину. Эта война на время разрушила надежды на дальнейшее единение Европы".
Обе страны, напомнил Ян-Хендрик Мор, "чрезвычайно важны" для обеспечения продовольствием населения планеты. "Поэтому там должно продолжаться сельскохозяйственное производство. А для этого требуются машины для сбора урожая. Каждое отдельное зерно, которое отправляется на судне по Черному морю в Африку, до этого должно пройти через зерноуборочный комбайн. Вот почему так важно, чтобы для сельскохозяйственной техники частично были сделаны исключения из санкций, точно так же, как для лекарств и медицинской техники", - подчеркнул глава Claas.
Он заверил журналистов, что концерн не нарушает введенных против РФ санкций и что это, по его словам, подтвердили как внутренние расследования в фирме, так и заключения экспертов со стороны. Дело в том, что тракторы, в отличие от комбайнов, находятся под санкциями, поскольку причислены к продукции двойного назначения, которую можно использовать и в военных целях.
Журналисты спросили гендиректора Claas, как он относится к тому, что "Россия остановила "зерновую сделку". В данном контексте собеседник не стал напрямую осуждать РФ, а только заметил, что "это фрустрирует". "Меньше всего это ударит по России, там пшеницы в избытке. Нас в Европе это тоже мало затронет, потому что у нас достаточно покупательной способности, чтобы перекупить продукты питания у других. Это ударит по беднейшим из бедных, по тем, кто и так уже голодает", - подчеркнул Ян-Хендрик Мор.
Немецкий топ-менеджер убежден: "Очень важно, чтобы обе страны могли продолжать производить и экспортировать зерно. Для этого важны альтернативные маршруты".
Завод в Краснодаре перед войной вышел на пик мощности
Claas продолжает экспортировать в РФ комбайны, поскольку "выпускаемая нами техника, по сути дела, вносит вклад в обеспечение всего мира продовольствием", отметил глава концерна. При этом он не стал уточнять, где именно выпускается экспортируемая в РФ техника. Однако в другом месте интервью есть фраза о том, что "в Китае мы производим для местного рынка, но все чаще и на экспорт". На вопрос журналистов, а оплачивает ли Россия поставляемую ей технику, Ян-Хендрик Мор многозначительно ответил: "С этим становится все труднее".
А вот на своем заводе в Краснодаре Claas выпуск комбайнов прекратил, сообщил глава концерна: "В настоящий момент мы больше не производим комбайны в Краснодаре. Нам, к сожалению, пришлось расстаться с сотрудниками. Тем, кто еще остался, мы продолжаем платить зарплату". Однако на официальном сайте российского подразделения концерна Claas ничего такого не найти.
Впрочем, чего удивляться, если последняя новость на этом сайте, касающаяся предприятия на Кубани, датирована 1 февраля 2022 года. Горькая ирония состоит в том, что за 24 дня до начала полномасштабного российского вторжения в Украину концерн с гордостью сообщал о том, что "краснодарский завод "КЛААС" вышел на максимальную производительность. В 2022 году на предприятии начали производить по 7 зерноуборочных комбайнов TUCANO в день". В том же сообщении говорилось, что расширение производственных мощностей сопровождалось увеличением штата на треть, что конкурс на каждую вакантную должность составлял от 13 до 28 человек.
Что будет дальше с простаивающим на юге России заводом, который был открыт в 2005 году, в 2015 году после ввода в строй второй очереди значительно нарастил мощности, в 2016-м первым подписал специнвестконтракт в РФ, а в 2021 прошел очередную модернизацию, в штаб-квартире концерна Claas в городке Харзевинкель не знают. На вопрос SZ, нет ли опасений, что это предприятие ждет та же участь, что и недавно фактически национализированное российское подразделение французского концерна Danone, Ян-Хендрик Мор ответил: "В экстремальном случае такое возможно. Мы очень внимательно следим за ситуацией".
Восточный комитет готовится к восстановлению Украины
За тем, что происходит сейчас в России с этим и другими инвесторами из Германии, внимательно следят и в Берлине, в Восточном комитете немецкой экономки, который теперь возглавляет владелица концерна Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер. Выступая 14 июня после своего избрания, она заявила, что "после российского нападения на Украину многие предприятия вынуждены совершенно по-новому выстраивать свои деловые связи в нашем регионе".
На практике это часто означает переориентацию с российского рынка на другие постсоветские страны. В том числе на Украину: подготовка к участию в ее будущем восстановлении является сейчас одной из основных задач Восточного комитета, подчеркнула его новая руководительница.
Так что концерн Claas, будучи крупнейшим в мире производителем зерноуборочных комбайнов, будет стремиться продолжить работу на рынках таких двух крупных производителей зерна, как Россия и Украина. Это один из ключевых тезисов интервью генерального директора Яна-Хендрика Мора газете Süddeutsche Zeitung. В то же время он допускает дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса в России.
В этой ситуации особое значение приобретает развитие сотрудничества с Украиной, что станет одной из ключевых задач владелицы концерна Катрина Клаас-Мюльхойзер. Она займется этим одновременно на двух постах: как глава наблюдательного совета компании и как руководительница лоббистской организации немецкого бизнеса.