Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Он заверил журналистов, что концерн не нарушает введенных против РФ санкций и что это, по его словам, подтвердили как внутренние расследования в фирме, так и заключения экспертов со стороны. Дело в том, что тракторы, в отличие от комбайнов, находятся под санкциями, поскольку причислены к продукции двойного назначения, которую можно использовать и в военных целях.

Журналисты спросили гендиректора Claas, как он относится к тому, что "Россия остановила "зерновую сделку". В данном контексте собеседник не стал напрямую осуждать РФ, а только заметил, что "это фрустрирует". "Меньше всего это ударит по России, там пшеницы в избытке. Нас в Европе это тоже мало затронет, потому что у нас достаточно покупательной способности, чтобы перекупить продукты питания у других. Это ударит по беднейшим из бедных, по тем, кто и так уже голодает", - подчеркнул Ян-Хендрик Мор.

Немецкий топ-менеджер убежден: "Очень важно, чтобы обе страны могли продолжать производить и экспортировать зерно. Для этого важны альтернативные маршруты".

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