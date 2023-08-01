Видео ⟩ Ходили по Виляны с флагом ВМС России: полиция начала административные процессы

Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении по делу, когда несколько мужчин в Виляны прошли по улице с символами, прославляющими тоталитарный режим.
На видео, размещенном в социальных сетях, видны трое мужчин, двое из которых несут флаги. Один из флагов - флаг ВМС России.
В связи с этим видео 30 июля Госполиция начала три процесса об административных правонарушениях: два за использование прославляющих тоталитарные режимы символов в общественном месте и одно - за использование в публичной среде символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, сообщает Госполиция в Twitter.
Личность всех троих установлена, ведется следствие.
Saistībā ar video redzamo, VP 30.jūlijā uzsāka 3 admin. pārk. procesus – 2 par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, 1 par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vidē. Visas 3 personas ir noskaidrotas, notiek izmeklēšana.— Valsts policija (@Valsts_policija) August 1, 2023
Художественный руководитель театра "Дайлес" Виестур Кайриш опубликовал в социальной сети Facebook пост о том, как, проезжая через Виляны, он заметил группу мужчин в форме российских морских пехотинцев со звездами на фуражках и флагами, которые на тот момент не были развернуты.
Режиссер спросил мужчин, не сошли ли они с ума и не потеряли ли чувства реальности, предложил им отправиться домой, потому что обязательно приедет полиция и всех арестует. "Мы расстались мирно", - отметил режиссер.
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