ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом". Справка DW

Формуляр ETIAS весьма подробный, в нем попросят указать не только личные данные, такие как имя, фамилию, дату и место рождения, гражданство, домашний адрес, имена родителей, адрес электронной почты и номер телефона, но и сведения об образовании и нынешней работе. Также необходимо будет предоставить подробную информацию о планируемой поездке и пребывании в странах, требующих ETIAS. Но и это еще не все. В заявке придется подробно рассказать, был ли человек судим, ездил ли в зоны войн и конфликтов, подвергался ли экстрадиции. После этого нужно будет подтвердить достоверность предоставленных данных и понимание условий въезда на территорию европейских стран.

В заявке ETIAS не требуется ни предоставлять отпечатки пальцев, ни указывать информацию о состоянии здоровья и прививках.

Осторожно: мошенники!

Заявления для несовершеннолетних до 18 лет должны подаваться родителем, обладателем родительских прав или опекуном. Можно отправлять заявки и от чужого имени при наличии доверенности и приведя личные данные и информацию об отношениях с соискателем разрешения на въезд. В ЕС ожидают, что такую услугу будут предлагать коммерческие агентства, что само по себе не запрещено, однако предупреждают о вероятных попытках мошенничества.