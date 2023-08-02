Трампу предписано явиться в суд в Вашингтоне в четверг, 3 июля.

Беспартийный спецпрокурор Джек Смит, контролировавший расследование событий 6 января 2021 года, предъявил Трампу обвинения по четырем пунктам:

сговор с целью обмана Соединенных Штатов

сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам

воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам

сговор с целью нарушения прав граждан.

Это третье и самое серьезное из уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа, который пока намеревается снова баллотироваться в президенты в следующем году.

По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет тюрьмы.

В тексте обвинения, переданном в Большое жюри в суде Вашингтона, говорится, что Дональд Трамп твердо вознамерился остаться у власти после выборов 2020 года и «распространял ложь», заявляя, что он их выиграл.

«Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны», — говорится в документе.

Джек Смит Фото: AFP

Команда Трампа, собранная им для предвыборной кампании, в своем заявлении назвала обвинение очередной попыткой вмешательства в ход президентских выборов 2024 года.