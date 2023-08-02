Фото ⟩ По каким ценам и что из местного урожая можно купить на Центральном рынке

Хотя сентябрь традиционно считается месяцем сбора урожая, июль и август тоже очень и очень плодородны. Те, у кого есть свои огороды, видят это в своих теплицах и садах, а остальные - на рынке. Receptes.lv совершил небольшую прогулку, чтобы посмотреть, какие лакомства, выращенные в Латвии, продаются сегодня. И главное - по каким ценам?