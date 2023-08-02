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Фото ⟩ По каким ценам и что из местного урожая можно купить на Центральном рынке

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: TVNET

Хотя сентябрь традиционно считается месяцем сбора урожая, июль и август тоже очень и очень плодородны. Те, у кого есть свои огороды, видят это в своих теплицах и садах, а остальные - на рынке. Receptes.lv совершил небольшую прогулку, чтобы посмотреть, какие лакомства, выращенные в Латвии, продаются сегодня. И главное - по каким ценам?

Недостатка в лакомствах нет - красная смородина, крыжовник, черная смородина, кабачки, фасоль, капуста и цветная капуста, молодая морковь, огурцы всех размеров, ароматная зелень...

Смотрите фото! 

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