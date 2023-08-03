Концерты, цирк, Kalush Orchestra и многое другое: Рига с размахом отметит 822-летие

С 14:00 до 20:00 маленькие посетители праздника смогут принять участие в детских мастер-классах, развлекательных шествиях и играх с мыльными пузырями возле Домского собора.

Улица Смилшу во время праздника превратится в захватывающую сцену для джазовой и классической музыки, где соберутся латвийские и зарубежные исполнители - группы P.S.PMS, M.A.S.A, польская группа Zubek & Pentz Piazzolla Duo, коллектив Viral Mind, Ольга Лукачева с группой Funk Reunion из Украины, группа "Дамы и кино" и объединение классической индийской музыки Chaturveni.

На площади Ливу гостей праздника ожидают спортивные игры, конкурс худших анекдотов, мини-гольф, цирковые представления и концерт группы Mazais princis.

Спектакль Кристины Бринини "Встречались ли мы раньше?" будет демонстрироваться в центре Риги в разное время и в разных местах и подойдет любому зрителю. Также состоится несколько цирковых представлений с участием артистов из Испании, Аргентины, Бельгии и Нидерландов.

Вход на мероприятия бесплатный.