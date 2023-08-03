Концерты, цирк, Kalush Orchestra и многое другое: Рига с размахом отметит 822-летие

В субботу, 19 августа, когда Рига будет отмечать свое 822-летие, по всей столице пройдут различные мероприятия - концерты, цирковые и театральные представления для детей, а также конкурс на самый вкусный торт, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
Праздник откроется накануне вечером на Луцавсале концертной программой и специальным аудиовизуальным представлением.
19 августа красочное празднование пройдет в Старой Риге. Первое мероприятие состоится на Ратушной площади, где прозвучат поздравления от многонациональных общин Риги и города-побратима Тарту - культурной столицы Европы 2024 года. В конце дня состоится концерт хора "Маска", который исполнит песни на латышском и украинском языках.
На Домской площади пройдут несколько концертов с участием латвийских артистов и зарубежных гостей. Откроют концерт победители конкурса "Евровидение-2022" - группа Kalush Orchestra из Украины. Затем на сцену поднимутся популярные в Латвии группы The Sound Poets и Carnival Youth, а также состоится конкурс на самый вкусный торт.
Культурную программу праздника на Домской площади завершит концерт-спектакль "Песни мужества и радости", на котором выступят известные и популярные музыканты Микелис Путниньш, хор "Маска", Густаво, Айя Андреева, Иева Акуратере, Кристине Паже, Илона Багеле, Даумант Калниньш и Янис Апейнис.
В саду Домского собора состоятся различные мероприятия для детей: творческие мастерские, театральные представления и концерты.
С 14:00 до 20:00 маленькие посетители праздника смогут принять участие в детских мастер-классах, развлекательных шествиях и играх с мыльными пузырями возле Домского собора.
Улица Смилшу во время праздника превратится в захватывающую сцену для джазовой и классической музыки, где соберутся латвийские и зарубежные исполнители - группы P.S.PMS, M.A.S.A, польская группа Zubek & Pentz Piazzolla Duo, коллектив Viral Mind, Ольга Лукачева с группой Funk Reunion из Украины, группа "Дамы и кино" и объединение классической индийской музыки Chaturveni.
На площади Ливу гостей праздника ожидают спортивные игры, конкурс худших анекдотов, мини-гольф, цирковые представления и концерт группы Mazais princis.
Спектакль Кристины Бринини "Встречались ли мы раньше?" будет демонстрироваться в центре Риги в разное время и в разных местах и подойдет любому зрителю. Также состоится несколько цирковых представлений с участием артистов из Испании, Аргентины, Бельгии и Нидерландов.
Вход на мероприятия бесплатный.
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